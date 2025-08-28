हैदराबाद: फिल्म 'जटाधारा' की रोमांचक यात्रा में, ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा, ने फिल्म से ‘शोभा’ के रूप में अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर का पहला लुक जारी कर दिया है. यह पोस्टर न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित कर रहा है, बल्कि फिल्म की रिलीज़ को लेकर उत्सुकता भी बढ़ा रहा है. गौरतलब है कि 'शोभा' के रूप में शिल्पा शिरोडकर का यह लुक काफी आकर्षित कर रहा है, और इसके साथ "तंत्र में परिवर्तित हो चुका है लोभ" यह पंक्ति शिल्पा के दमदार और गहराई से भरे किरदार को दिखाती है.

फिल्म 'जटाधारा' एक आगामी महाकाव्यात्मक फिल्म है, जो दर्शकों को रोमांचक सफर पर ले जाने का वादा करती है. शानदार कलाकार, अद्भुत विजुअल्स और दिलचस्प कहानी के साथ यह फिल्म साल की सबसे बहुप्रतीक्षित रिलीज में से एक बनने जा रही है.

अपने किरदार के बारे में शिल्पा शिरोडकर कहती हैं, 'मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं कि मैं ‘जटाधारा’ का हिस्सा हूं, यह एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को अलौकिक और रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी, इसमें अविश्वसनीय और शानदार विज़ुअल्स हैं और इसकी कहानी सभी पर गहरा असर छोड़ेगी, प्रेरणा अरोड़ा के साथ काम करना मेरे लिए शानदार अनुभव रहा, एक प्रोड्यूसर के रूप में वे काफी समर्पित और हर छोटे-छोटे डिटेल्स पर ध्यान देती हैं, उनके अंदर कहानी कहने का जो जुनून है, वो साफ दिखाई देता है, मेरा किरदार शोभा बहुत शक्तिशाली, जटिल और रहस्यमयी है, इसे जिंदा करने के लिए मैंने अपना दिल और आत्मा लगा दी है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूं कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखें'.

वह आगे कहती हैं, टहर इंसान अलग होता है और अपनी विशेषताएँ लेकर आता है। कैमरे के सामने खड़े होकर इतने अनोखे और ताकतवर किरदार को निभाना मेरे लिए बेहद खास है. मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको चौंकाएगा, आश्चर्यचकित करेगा और हमेशा याद रहेगा.

जी स्टूडियोज और प्रेरणा अरोड़ा 'जटाधारा' को साकार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, प्रोडक्शन टीम पूरी मेहनत कर रही है, ताकि फिल्म बेहतरीन गुणवत्ता और मनोरंजन के उच्चतम स्तर को छू सके, दमदार कलाकारों, आकर्षक विज़ुअल्स और दिलचस्प कहानी के साथ यह फिल्म एक महाकाव्य रोमांचक यात्रा बनने जा रही है, जिसे दर्शक बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे.

ज़ी स्टूडियोज़ और प्रेरणा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत 'जटाधारा' का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने किया है. वहीं इसे अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा ने सह-निर्मित किया है. फिल्म की क्रिएटिव प्रोड्यूसर दिव्या विजय और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भविनी गोस्वामी हैं. इसका संगीत ज़ी म्यूज़िक कंपनी लेकर आ रही है.

फिल्म की रिलीज़ डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले महीनों में इसके ट्रेलर और नए अपडेट्स ज़रूर साझा किए जाएंगे। तो, इस बहुप्रतीक्षित फिल्म के बारे में और जानकारी के लिए जुड़े रहिए.