60 करोड़ के फ्रॉड मामले में 4 घंटे की पूछताछ के बाद शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज, अब राज कुंद्रा की बारी?

मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांच के घेरे में हैं. बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने उन पर लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शिल्पा शेट्टी से पूछताछ की.

शिल्पा शेट्टी से मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में पूछताछ की है. अधिकारियों ने फंड ट्रांसफर से जुड़े फाइनेशियल डिटेल्स की पुष्टि के लिए उनसे चार घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की. ईओडब्ल्यू के सूत्रों के अनुसार, कुंद्रा ने कुल राशि में से लगभग 15 करोड़ रुपये शिल्पा शेट्टी के स्वामित्व वाली एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए.

60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा शेट्टी ने ईओडब्ल्यू को अपना बयान दे दिया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिल्पा से लगभग साढ़े चार घंटे तक पूछताछ की गई और इस दौरान उनका बयान दर्ज किया गया. शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस शिल्पा शेट्टी के घर गई थी.

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी के अनुसार, पुलिस पूछताछ के लिए शिल्पा के घर पर गई थी. पूछताछ के दौरान, शिल्पा ने पुलिस को अपनी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते में लेनदेन के बारे में जानकारी दी. शिल्पा ने पुलिस को कई डॉक्यूमेंट भी सौंपे हैं, जिनकी जांच की जा रही है

सितंबर में, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में शिल्पा के पति राज कुंद्रा का बयान दर्ज किया था. उस समय मुंबई पुलिस ने मामले में एक अपडेट साझा किया था और कहा था, 'शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में जांच चल रही है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने राज कुंद्रा को समन जारी किया था. उन्हें जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था.'