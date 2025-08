ETV Bharat / entertainment

'एक्टिंग सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है', पहली बार नेशनल अवार्ड जीतकर बोले शाहरुख खान, एटली समेत सभी का जताया आभार - SHAH RUKH KHAN

शाहरुख खान नेशनल अवार्ड ( ANI/Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : August 2, 2025 at 10:10 AM IST | Updated : August 2, 2025 at 10:18 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: शाहरुख खान ने अपने 33 साल के फिल्मी करियर में पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार आखिरकार अपने नाम कर ही लिया. शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है. जबकि अमिताभ बच्चन और आमिर खान चार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम कर चुके हैं. अजय देवगन ने यह अवार्ड 3 बार जीता है, लेकिन सलमान खान की झोली में अभी तक यह अवार्ड नहीं आया है. शाहरुख के पास अब ऑस्कर छोड़कर किसी भी अवार्ड की कमी नही है. इस जीत की खुशी में शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भावुक होकर धन्यवाद दिया है 'एक्टिंग सिर्फ काम नहीं एक जिम्मेदारी है'

शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बोल रहे हैं, सबसे पहले में नेशनल अवार्ड के लिए सभी का शुक्रिया अदा करना चाहतां हूं, "राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार सिर्फ़ एक उपलब्धि नहीं है, यह याद दिलाता है कि मैं जो करता हूं, उसकी अहमियत है, यह मुझे आगे बढ़ने, मेहनत करने और सिनेमा की सेवा करते रहने के लिए कहता है, खासकर राजू सर, सिड (सिद्धार्थ आनंद) और एटली सर, साल 2023 में आपने बेहतरीन काम किया, मुझ पर ट्रस्ट किया, आप लोगों का तह दिल से शु्क्रिया'. इसके बाद शाहरुख खान ने अपने बच्चों के लिए कहा, इस जीत के लिए मैं अपनी बच्चो और पत्नी गौरी खान को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, आपने मेरे बुरे वक्त में साथ में दिया और मुझे बच्चे की ट्रीट किया और मेरा हौसला बढ़ाया'. फैमिली और फैंस का जताया आभार आखिर में शाहरुख खान ने अपने फैंस को धन्यवाद कर कहा कि वह बहुत जल्द स्क्रीन पर अपनी नई फिल्म के साथ लौटेंगे. बता दें, शाहरुख खान ने साल 2023 में पठान, जवान और डंकी जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं. इन तीनों फिल्मों से शाहरुख ने एक ही साल में 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया है. बता दें, शाहरुख खान अब फिल्म किंग से पर्दे पर आने वाले हैं, इसकी उन्होंने तैयारी कर ली है और इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पठान बनाई थी. ये भी पढे़ं: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूची: शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी ने मारी बाजी

Last Updated : August 2, 2025 at 10:18 AM IST