Updated : May 4, 2024, 10:26 AM IST

Published : May 4, 2024, 10:20 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

इस महीने से शुरू होगी शाहरुख खान की नई फिल्म की शूटिंग, 'किंग खान' ने कहा- 3 फिल्मों के बाद... - Shah Rukh Khan New Movie

हैदराबाद : बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इन दिनों अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को चिल कर रहे हैं. साल 2024 आधा गुजरने वाला है और अभी तक किंग खान ने अपनी किसी फिल्म का एलान नहीं किया है. साल 2023 में शाहरुख खान ने तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी. पठान, जवान और डंकी इन तीनों फिल्मों ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है. अब शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म पर बड़ा अपडेट दिया है. शाहरुख खान को लेकर कहा जा रहा था कि वह अप्रैल 2024 में यशराज स्पाई यूनिवर्स की फिल्म टाइगर वर्सेज पठान की शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अब शाहरुख को लेकर कहा जा रहा है कि वह जून 2024 से अपने नए प्रोजेक्ट की तैयार में जुटने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान आईपीएल खत्म होने के बाद जून में सुजॉय घोष की फिल्म किंग की शूटिंग शुरू करेंगे. किंग खान ने यह भी बताया है कि वह इतने महीनों से शूटिंग सेट से क्यों दूर हैं. मुझे आराम चाहिए- शाहरुख खान शाहरुख खान ने एक स्पोर्ट्स चैनल से बात करते हुए खुलासा किया है. शाहरुख खान ने यहां कहा, मुझे लगा कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, मैंने दो-तीन फिल्में की है और इन तीनों फिल्मों पर मुझे फिजिकल खूब हार्ड वर्क करना पड़ा है, इसलिए मैं आराम चाहता हूं, इसलिए मैंने अपनी टीम केकेआर से कहा कि मैं आऊंगा सभी मैच देखूंगा'. शाहरुख ने आगे कहा कि मेरी अगली फिल्म की शूटिंग जुलाई या अगस्त में शुरु होगी, हमनें जून में प्लानिंग की थी, इसलिए अब जून से काम शुरू होगा, आईपीएल भी खत्म हो जाएगा और मैं भी फ्री रहूंगा'. बता फिल्म किंग में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान अहम रोल में होंगी और इस फिल्म को 2025 में रिलीज करने की योजना है.

