राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर खुशी से झूमा शाहरुख खान का परिवार, बच्चे बोले- आप कहते थे कि कभी सिल्वर मेडल नहीं जीतते, सिर्फ...

पहली तस्वीर में किंग खान सेल्फी लेते दिख रहे हैं. उन्होंने ब्लैक सूट पहने गले में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सिल्वर मेडल डाले नजर आ रहे हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर पुरस्कार से पहले की प्रतीत होती दिख रही है. इस खास पल को साझा करते हुए सुहाना और आर्यन ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'आप हमेशा कहते थे कि आप कभी सिल्वर मेडल नहीं जीतते, सिर्फ गोल्ड मेडल हारते हैं, लेकिन यह सिल्वर मेडल तो गोल्ड मेडल है. आपको प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते देखकर हमारा दिल बहुत खुश है. बधाई हो पापा, हम आपसे प्यार करते हैं.'

सुहाना-आर्यन खान शाहरुख खान को फिल्म 'जवान' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया. इस अवसर पर उनके परिवार ने अपनी खुशी व्यक्त की. किंग खान की बेटी सुहाना खान और बेटे आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक नोट साझा किया. इसे उन्होंने किंग खान की दो तस्वीरों के साथ जोड़ा है.

मुंबई: नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया. बॉलीवुड के तीन दिग्गजों शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और करण जौहर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहीं, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है. इस सम्मान के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फैमिली खुशी से झूम उठी है. पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना और आर्यन खान ने सोशल मीडिया पर किंग खान की तस्वीर साझा करते हुए इस खास पल का जश्न मनाया है.

सेलेब्स रिएक्शन

सुहाना-आर्यन के इस पोस्ट पर गौरी खान ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'वॉव,लव यू ऑल.' वहीं, फिल्म मेकर और किंग खान की बेस्ट फ्रेंड फराह खान ने लिखा है, 'कितना प्यारा है ये. सोने को चांदी मिल गई'. वहीं, जूही चावला, अनन्या पांडे, शनाया कपूर समेत अन्य सेलेब्स ने भी किंग खान पर प्यार बरसाया है.

शाहरुख, ये कैसा सफर रहा है?- गौरी खान

गौरी खान ने भी इस खास पल का जश्न मनाया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान का फोटो साझा करते हुए उनसे उनके सफर के बारे में सवाल किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, शाहरुख, ये कैसा सफर रहा है? राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई. आप इसके हकदार हैं. ये आपकी सालों की मेहनत और लगन का नतीजा है. अब मैं इस पुरस्कार के लिए एक खास मेंटल डिजाइन कर रही हूं.'

इसके अलावा गौरी खान ने एक और पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट्स के बारे में बात की है. उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ शाहरुख खान की एक सेल्फी और करण जौहर की तस्वीर पोस्ट की है. इन तस्वीरों को साझा करते हुए गौरी ने लिखा है, 'मेरे तीनों पसंदीदा कलाकारों के लिए आज का दिन बहुत खास है. राष्ट्रीय पुरस्कार पाना कितना सम्मान की बात है. आज आप सभी की कड़ी मेहनत का फल है. ऐसे ही प्रेरित करते रहिए शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और करण जौहर.'

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है, और शाहरुख खान को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलना उनके करियर में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है. किंग खान ने यह पुरस्कार बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी के साथ साझा किया, जिन्हें '12वीं फेल' में उनके अभिनय के लिए यह पुरस्कार मिला. विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल प्रदान किया था.