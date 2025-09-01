मुंबई: शाहरुख खान और रानी मुखर्जी एक बार फिर अपने फैंस का दिल जीत लिया है. 'कुछ कुछ होता है' की सुपरहिट जोड़ी 'राहुल-टीना' की जोड़ी ने अपने नए सोशल मीडिया वीडियो के साथ 90 के दशक की यादें ताजा कर दी हैं. इस साल राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित दोनों कलाकारों ने आर्यन खान की आगामी डेब्यू सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के मशहूर गाने 'तू पहली तू आखिरी' को रीक्रिएट करके इस खास पल को और भी यादगार बना दिया है.

शाहरुख खान और रानी मुखर्जी हिंदी सिनेमा की सुपरहिट जोड़ियों में से एक हैं. यह जोड़ी जब भी एक साथ आती है, लोगों के दिलों पर छा जाती है. यह जोड़ी एक बार फिर लोगों को दीवाना करने आ गई है. जी हां, आज, 1 सितंबर को शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी को-स्टार और बेस्टी रानी मुखर्जी के साथ एक वीडियो अपलोड किया है, जो लोगों के दिलों को दीवाना कर दिया है.

इस मनमोहक वीडियो में, दोनों कलाकार 'तू पहली तू आखिरी' गाने पर रोमांटिक अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं, साथ में ओरिजिनल गाना भी बज रहा है. इस रोमांटिक डांस को साझा करते हुए बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस ने कैप्शन में लिखा है, 'राष्ट्रीय पुरस्कार, हम दोनों की अधूरी ख्वाहिश पूरी हो गई, बधाई हो रानी, ​तुम एक क्वीन हो. आई लव यू ऑलवेज.'

टूटे हुए हाथ के बावजूद, शाहरुख अपनी पुरानी को-स्टार के साथ नीले रंग का स्वेटर, बैगी डेनिम और सफेद टोपी पहने हुए डांस और रोमांस करते नजर आ रहे हैं, जबकि रानी जींस और ओवरसाइज सफेद शर्ट में बेहद स्टाइलिश दिख रही हैं.

इस वीडियो ने फैंस को उनके यादगार ऑन-स्क्रीन सफर की याद दिला दी. अपनी केमिस्ट्री के साथ, शाहरुख और रानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे बॉलीवुड की सबसे सदाबहार जोड़ियों में से एक क्यों हैं.

फैंस का रिएक्शन

दोनों कलाकारों के रियूनियन को देख अपने आप को रोक नहीं पाए. एक फैन ने लिखा है, 'सच में इस रियूनियन की उम्मीद नहीं थी.' कई फैंस ने 'राहुल-टीना' की जोड़ी को भी याद किया. एक फैन ने लिखा है, 'ऑन स्क्रीन किंग और क्वीन'. कई फैंस ने शाहरुख के जख्मी हाथ के लिए प्रार्थना भी की.

नेशनल अवॉर्ड

1 अगस्त को घोषित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शाहरुख खान को एक्शन फिल्म 'जवान' में उनके दोहरे किरदार के लिए सम्मानित किया गया. इस फिल्म में नयनतारा, दीपिका पादुकोण और विजय सेतुपति भी थे. एटली की निर्देशित और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की निर्मित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी थी. वहीं, रानी मुखर्जी शामिल को'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का गाना 'तू पहली तू आखिरी'

आर्यन खान की सीरीज का गाना 'तू पहली तू आखिरी' शाश्वत सचदेव की रचित और निर्मित है, जिसके बोल कुमार ने लिखे हैं और अरिजीत सिंह ने गाया है. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली निर्देशित फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बाम्बा, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, आन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे सितारे हैं. यह 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.