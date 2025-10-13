ETV Bharat / entertainment

मेटा के साथ SRK-आर्यन ने लॉन्च किया भारत का पहला 'सीक्रेट रील', अनलॉक के लिए लगेगा कोड

शाहरुख खान और आर्यन खान ( IANS )

Published : October 13, 2025 at 7:19 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों से दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया है. अब उनके बेटे आर्यन खान अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लोगों का दिल जीत रहे हैं. आज, 13 अक्टूबर को शाहरुख खान ने आर्यन की सीरीज का एक बिहाइंड द सीन (बीटीएस) वीडियो शेयर किया, जिससे फैंस इस यंग फिल्ममेकर के टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इसे नए अंदाज में पेश किया है. शाहरुख और आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा ट्विस्ट के साथ वीडियो शेयर किया है, जिसमें यूजर्स को वीडियो एक्सेस करने के लिए एक कोड डालना होगा. कोड का संकेत शो के एपिसोड 6 में 4:22 मिनट पर मिलता है. यह शाहरुख और रजत बेदी के किरदार जाराज के बीच उनकी बातचीत का एक सीन है. 'जाराज' कोड डालते ही वीडियो अनलॉक हो जाता है. वीडियो की शुरुआत उनकी आवाज से होती है, 'बॉलीवुड एक सपनों का शहर. पर ये शहर सबका नहीं हो सकता. इसके बाद, क्लिप में आर्यन कैमरा होल्डर पहने अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए दिखाई देते हैं. वह हर सीन को बखूबी निभाते और कलाकारों को अपनी पसंद के अनुसार निर्देश देते नजर आते हैं.