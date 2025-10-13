ETV Bharat / entertainment

मेटा के साथ SRK-आर्यन ने लॉन्च किया भारत का पहला 'सीक्रेट रील', अनलॉक के लिए लगेगा कोड

शाहरुख खान और आर्यन खान ने इंस्टाग्राम के नए फीचर के साथ 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का एक बीटीएस वीडियो पोस्ट किया है.

शाहरुख खान और आर्यन खान (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2025 at 7:19 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपनी फिल्मों से दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया है. अब उनके बेटे आर्यन खान अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से लोगों का दिल जीत रहे हैं. आज, 13 अक्टूबर को शाहरुख खान ने आर्यन की सीरीज का एक बिहाइंड द सीन (बीटीएस) वीडियो शेयर किया, जिससे फैंस इस यंग फिल्ममेकर के टैलेंट की खूब तारीफ कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इसे नए अंदाज में पेश किया है.

शाहरुख और आर्यन ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा ट्विस्ट के साथ वीडियो शेयर किया है, जिसमें यूजर्स को वीडियो एक्सेस करने के लिए एक कोड डालना होगा. कोड का संकेत शो के एपिसोड 6 में 4:22 मिनट पर मिलता है. यह शाहरुख और रजत बेदी के किरदार जाराज के बीच उनकी बातचीत का एक सीन है. 'जाराज' कोड डालते ही वीडियो अनलॉक हो जाता है.

वीडियो की शुरुआत उनकी आवाज से होती है, 'बॉलीवुड एक सपनों का शहर. पर ये शहर सबका नहीं हो सकता. इसके बाद, क्लिप में आर्यन कैमरा होल्डर पहने अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए दिखाई देते हैं. वह हर सीन को बखूबी निभाते और कलाकारों को अपनी पसंद के अनुसार निर्देश देते नजर आते हैं.

एक जगह तो आर्यन खुद एक्शन सीक्वेंस भी करते हैं, सीढ़ियों से लुढ़कते हुए यह दिखाने के लिए कि सीन कैसे होना चाहिए. वीडियो में वह अपने पिता शाहरुख को निर्देश देते हुए भी दिखाई देते हैं, और उन्हें समझाते हैं कि खास पलों को कैसे निभाना है.

कई सितारों ने आर्यन के निर्देशन की तारीफ की है. अरशद वारसी उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, 'वह उन निर्देशकों में से एक हैं जो छोटा नहीं सोचते. वह बड़ा सोचते हैं और बारीकी से शूट करते हैं.' इमरान हाशमी भी उनकी तारीफ करते हैं और कहते हैं, 'वह परफेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. वह जो चाहते हैं, वही करते हैं. मैं एक निर्देशक में इस बात की बहुत कद्र करता हूं.' वीडियो में राघव जुयाल, लक्ष्य, बॉबी देओल और बादशाह भी कुछ देर के लिए दिखाई देते हैं.

एक जगह आमिर खान आर्यन को पुकारते हुए दिखाई देते हैं. आमिर किसी और की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, 'अरे सुनो. इधर आओ. वह बहुत बदतमीज है यार.' वीडियो को पोस्ट करते हुए एसआरके और आर्यन ने कैप्शन में लिखा है, 'एपिसोड तो बहुत हैं पर पर्दे के पीछे सिर्फ एक.'

शाहरुख की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की निर्मित 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें मनोज पाहवा, सहर बंबा, मोना सिंह और अन्या सिंह भी प्रमुख भूमिकाओं में थे.

