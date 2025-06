ETV Bharat / entertainment

'सावधान इंडिया' फेम एक्टर विभु राघव का निधन, तीन साल बाद कैंसर से हारे जंग - VIBHU RAGHAVE PASSES AWAY

टीवी एक्टर विभू राघव का निधन ( Screen Grab )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 3, 2025 at 9:53 AM IST | Updated : June 3, 2025 at 10:04 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: टेलीविजन एक्टर वैभव कुमार सिंह राघवे का 2 जून को स्टेज चार कोलन कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. उन्हें निशा और उसके कजिन्स, सुवरीन गुग्गल और रिदम जैसे टीवी शो के लिए जाना जाता है. उन्हें 2022 में बीमारी का पता चला था, और तब से उनका मुंबई के नानावटी अस्पताल में इलाज चल रहा था. उनके निधन की खबर की पुष्टि एक्टर कावेरी प्रियम और करण वीर मेहरा ने सोशल मीडिया पर की. एक्टर के साथ करीबी रिश्ता रखने वाली एक्ट्रेस अदिति मलिक ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया. उनके अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी देते हुए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की और लिखा, 'उनकी मुस्कान किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी और उनकी मौजूदगी ही सब कुछ बेहतर बना देती थी. वे अपने पीछे एक ऐसा प्यार छोड़ गए जो कभी फीका नहीं पड़ेगा. उनकी बहुत याद आएगी. हमेशा'.

अपने ट्रीटमेंट के दौरान विभु राघवे अपने एक्सपीरियंस के बारे में काफी खुले थे और अपने फैंस के साथ लगातार अपडेट शेयर करते रहे. वास्तव में, हाल ही में एक वीडियो में उन्होंने खुलासा किया था कि यह बीमारी उनके लीवर, रीढ़, हड्डियों और फेफड़ों समेत कई अंगों में फैल गई है. हालांकि उन्होंने उम्मीद और मजबूती बनाए रखी और कहा, 'यह चौंकाने वाला था, मैं कुछ दिनों से टेंशन में था... लेकिन अभी इसका ट्रीटमेंट सिर्फ कीमोथेरेपी है. अब सब कुछ ठीक चल रहा है. कीमोथेरेपी से यह कम हो जाएगा'. विभु के करीबी दोस्त जिनमें अदिति, सिंपल, मोहित मलिक, और अंजलि आनंद ने उनके ट्रीटमेंट खर्च को क्राउडफंड करने की पूरी कोशिश की. उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा था, 'सभी को नमस्कार, हमारे दोस्त विभु के बारे में एक छोटी सी अपडेट जो हमारे दोस्त, को-एक्टर और हमारे रेस्टोरेंट में हमारे साथी रहे हैं. वह हमारे लिए एक परिवार से कहीं अधिक हैं. वह पिछले दो हफ्तों से नानावटी अस्पताल में 4 थे स्टेज के कैंसर से जूझ रहे हैं. हम सभी के लिए उन्हें इस दौर से गुजरते देखना एक भारी सफर रहा है. वह इससे बहादुरी से लड़ रहे हैं, हमने अपने फंड खत्म कर दिए हैं और हमें उन्हें बचाने के लिए इमरजेंसी फंड की आवश्यकता है. कृपया उनके ठीक होने की प्रार्थना करें और उनके अस्पताल में इलाज के लिए जो भी आप कर सकते हैं, करें. आपकी शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं ने हमें पहले भी मदद की है. इतने प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद'. यह भी पढ़ें: तमिल फिल्म मेकर विक्रम सुगुमारन का निधन, बस में यात्रा करते समय अचानक आया था कार्डियक अरेस्ट - VIKRAM SUGUMARAN PASSES AWAY

