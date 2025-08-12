मुंबई: सारा अली खान ना सिर्फ अपने चाहने वालों की फेवरेट हैं बल्कि पैपराजी की भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक हैं. वह उनके साथ उनकी मजेदार बातचीत अक्सर हमारे दिन को खुशनुमा बना देती है, जो पल भर में सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती हैं. आज, 12 अगस्त को 'चकाचक गर्ल' 30 साल की हो गई हैं. अपने जन्मदिन पर, यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि वह अपने पैपराजी फैमिली के साथ जश्न न मनाएं?

जन्मदिन के मौके पर सारा अली खान का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पैपराजी के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए घर से बाहर निकलती दिखीं. वीडियो में सारा पैपराजी के साथ केक काटती नजर आ रही हैं.

वीडियो में, सफेद चिकनकारी कुर्ता पहने, सारा गुलाबी दुपट्टे के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने खूबसूरत जूतियों का एक जोड़ा पहना था. उनके माथे पर लगा तिलक और गले में एक पेंडेंट देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी-अभी पूजा करके आई हों.

सारा ने केक के साथ पोज दिए. उसके बाद उन्होंने केक और शुभकामनाओं के लिए पैपराजी का अभिवादन किया. बाद में, सारा ने चॉकलेट केक काटा और सभी ने उनके लिए 'हैप्पी बर्थडे' गाया. सभी का धन्यवाद करने के बाद, वह अंदर चली गईं.

सारा ने सभी का जताया आभार

पैपराजी के साथ जन्मदिन मनाने के बाद, सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक लेटेस्ट तस्वीर पोस्ट की है और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वालों का शुक्रिया अदा किया है. तस्वीर ये बयां कर रही है कि सारा ने अपना 30वां जन्मदिन ईश्वर के साथ मनाया है. अपने इस खास दिन पर उन्होंने घर में पूजा का आयोजन कराया और ईश्वर का आशीर्वाद लिया.

सारा के जन्मदिन की झलक (Instagram)

करीना ने सारा को किया विश

सारा अली खान की सौतेली मां-एक्ट्रेस करीना कपूर ने एक खास तस्वीर के साथ उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. बेबो ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फैमिली फोटो साझा किया है, जिसमें वह अपने स्टार हसबैंड सैफ अली खान, सारा अली खान और इब्राहिम के साथ कैमरे के लिए पोज देती नजर आ रही हैं. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए करीना ने कैप्शन में लिखा है, 'हैप्पी बर्थडे डार्लिंग सारा. अब तक का सबसे अच्छा दिन हो. ढेर सारा प्यार.'

करीना कपूर का पोस्ट (Instagram)

इन लोगों ने भी किया सारा को विश

अनन्या पांडे ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सारा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो मेरी वाइल्ड वन.' वहीं, सोहा अली खान ने सारा और शर्मिला टैगोर का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'सारा बिया, हैप्पी बर्थडे. आप हमेशा इतनी साफ दिल की, शालीन, गर्मजोशी से भरी और देर रात 2 बजे चैट के लिए तैयार रहें.'

अनन्या पांडे का पोस्ट (Instagram)

सारा अली खान का वर्क फ्रंट

सारा अली खान हाल ही में रिलीज हुई अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' में आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आई थी. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, नीना गुप्ता, अनुपम खेर, अली फजल और फातिमा सना शेख के साथ दिखाया गया था.