ETV Bharat / entertainment

विवाद में फंसी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड', समीर वानखेड़े ने शाहरुख-गौरी, नेटफ्लिक्स पर ठोका मानहानि का मुकदमा

शाहरुख खान, गौरी खान, नेटफ्लिक्स समेत अन्य के खिलाफ समीर वानखेड़े ने मुकदमा दायर किया है. आइए जानें क्या है पूरा मामला...

Shah Rukh Khan Gauri Khan/Sameer Wankhede
शाहरुख-गौरी/समीर वानखेड़े (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान पर हाल ही में ओटीटी पर स्ट्रीम हुई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है. अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म को 'झूठा, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक' बताया है. उन्होंने दावा किया कि यह सीरीज 'ड्रग-विरोधी प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मकता को दर्शाती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है.

एएनआई के मुताबिक, एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान की स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उनका आरोप है कि उनकी सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में झूठी, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक कंटेंट दिखाया गया है जिसका उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है.

मुकदमे में समीर वानखेड़े ने प्रोडक्शन हाउस, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने के रूप में राहत मांगी है. उन्होंने यह भी कहा है कि आर्यन खान के निर्देशन में बने पहले शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक वीडियो से वह आहत हैं.

उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया, 'यह सीरीज नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है.'

उन्होंने यह भी दावा किया कि सीरीज को जानबूझकर समीर वानखेड़े की प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से तैयार किया गया है, खासकर तब जब उनसे और आर्यन खान से जुड़ी कार्यवाही बॉम्बे हाईकोर्ट और एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट, मुंबई के समक्ष लंबित है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMEER WANKHEDE VS SHAH RUKH KHANSHAH RUKH KHAN GAURI KHAN CASE FILEBADS OF BOLLYWOODशाहरुख खान गौरी खान पर केस दर्जSAMEER WANKHEDE VS SHAH RUKH KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.