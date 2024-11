ETV Bharat / entertainment

'Until we meet again Dad' सामंथा रुथ प्रभु के पिता का निधन, एक्ट्रेस ने शेयर की Heartbreaking पोस्ट

सामंथा रुथ प्रभु के पिता का निधन ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 2 hours ago | Updated : 1 hours ago

हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का निधन हो गया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपना दुख व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा, 'जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, पिताजी'. उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. सामंथा का जन्म चेन्नई में जोसेफ प्रभु और निनेट प्रभु के घर हुआ था. उनके पिता, एक तेलुगु एंग्लो-इंडियन थे. उनके पिता के निधन की खबर से फैंस और शुभचिंतकों ने इस कठिन समय में एक्ट्रेस के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है. सामंथा ने पिता के बारे में की थी बात हाल ही में सामंथा ने अपने पिता, जोसेफ प्रभु के साथ अपने जटिल रिश्ते के बारे में खुलकर बात की थी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे पिता के साथ तनावपूर्ण रिश्ता होने की वजह से उन्हें इमोशनली और पर्सनली परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा था, 'बड़े होते हुए मुझे अपनी पूरी लाइफ में अपने आप को साबित करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, मेरे पिता कुछ ऐसे ही थे, मुझे लगता है कि ज्यादातर भारतीय माता-पिता ऐसे ही होते हैं. उन्हें लगता है कि वे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर जताया दुख (Instagram) सामंथा ने खुलासा किया कि कैसे उनके पिता उनके पोटेंशियल को समझ नहीं पाए. उन्होंने मुझसे कहा, 'तुम उतने स्मार्ट नहीं हो. जब आप किसी बच्चे से ऐसा लगातार कहते हैं, तो वो भी सच में सोचने लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं और उतना अच्छा नहीं हूं.' अक्टूबर 2021 में सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य की शादी खत्म होने के लगभग एक साल बाद सामंथा के पिता जोसेफ प्रभु ने फेसबुक पर पुरानी शादी की तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने अलगाव से उबरने में काफी समय लगा. यह भी पढ़ें: Samantha Ruth Prabhu : 'डरी हुई थी लेकिन सपने बड़े थे', 14 साल बाद वहां पहुंचीं सामंथा जहां से शुरू किया था करियर

