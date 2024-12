ETV Bharat / entertainment

सलमान खान की 'सिकंदर' का फर्स्ट लुक आउट, बर्थडे पर 'भाईजान' ने किया बड़ा ऐलान, फैंस को देंगे ये तोहफा - SIKANDAR FIRST LOOK OUT

सिकंदर का फर्स्ट लुक आउट ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 1 hours ago | Updated : 58 minutes ago

मुंबई: सलमान खान का कल 27 दिसंबर को बर्थडे है इसके पहले भाईजान ने दर्शकों के लिए अपनी अपकमिंग और मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर का फर्स्ट लुक जारी किया है. साथ ही फैंस को बर्थडे पर एक धमाकेदार गिफ्ट देने का भी ऐलान किया है. सलमान ने पोस्टर शेयर करते हुए फैंस को बर्थडे पर तोहफा देने का वादा किया है. बर्थडे पर देंगे ये तोहफा सलमान खान ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'कल सुबह फिर से मिलते हैं ठीक 11.07 बजे. सिकंदर का टीजर कल रिलीज होगा'. यानि सिकंदर की पहली झलक हमें सलमान खान के बर्थडे पर देखने को मिलेगी. जिसके लिए फैंस पहले से ही एक्साइटेड हैं. वहीं भाईजान ने इसे शेयर करके फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी कर दी है.

सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 58वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. फैंस को पहले से उम्मीदें थीं कि वे अपने बर्थडे पर जरुर कुछ अच्छा तोहफा देंगे स्पेशली सिकंदर से कुछ अनाउंस करेंगे. उनकी उम्मीदें पूरी करते हुए भाईजान ने बर्थडे से एक दिन पहले फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया वहीं बर्थडे पर टीजर रिलीज करने का अनाउंसमेंट भी किया. इस अनाउंसमेंट से फैंस काफी खुश हो गए हैं. इससे पहले वरुण धवन अपनी नई फिल्म बेबी जॉन के लिए बिग बॉस 18 में गए थे, जहां उन्होंने खुलासा किया कि सलमान खान की आने वाली फिल्म 'सिकंदर' से उनका फर्स्ट लुक आने वाला है. यह उनके स्पेशल डे यानी 27 दिसंबर को आएगा. इसी बीच सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल है कि सिकंदर का टीजर 80 सेकंड को होगा हालांकि इसका कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है. ये तो कल देखने के बाद ही पता चलेगा. बता दें सिकंदर में सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना अहम भूमिका में हैं वहीं इसमें शरमन जोशी और काजल अग्रवाल का भी खास रोल है. फिल्म ईद 2025 पर रिलीज होगी इसे मुर्गदास ने निर्देशित किया है. यह भी पढ़ें: दर्द में 'टाइगर' सलमान खान, फिर भी 'सिकंदर' की शूटिंग कर रहे 'भाईजान' - salman khan sikander - SALMAN KHAN SIKANDER

Last Updated : 58 minutes ago