ETV Bharat / entertainment

डेब्यू फिल्म के फ्लॉप होने की दुआ करता था ये सुपरस्टार, 30 साल बाद भी कर रहा बॉलीवुड पर राज - Who is THIS Bollywood Superstar

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 3 hours ago

सलमान खान ( INSTAGRAM )