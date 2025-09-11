ETV Bharat / entertainment

'बैटल ऑफ गलवान': लद्दाख में फिल्म की शूटिंग से सलमान खान ने लिया ब्रेक, घाटी में सैनिकों संग बिताया क्वालिटी टाइम

सलमान खान का लद्दाख से कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वह देश के सैनिकों और उनके परिवार के साथ दिख रहे हैं.

Salman Khan
सलमान खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 11, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सलमान खान इन दिनों लद्दाख में अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं. लद्दाख में 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग लोकेशन से सलमान खान की एक ताजा तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें कर्नल बी संतोष बाबू की भूमिका में साफ दिखाई दे रहे हैं. लद्दाख में फिल्म के शेड्यूल के दौरान ली गई इस तस्वीर में सलमान खान पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं.

सलमान खान ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग शुरू की है. शूटिंग लोकेशन से उनकी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. कुछ तस्वीरों में सलमान कई सैनिकों के साथ बाहर खड़े होकर पोज देते नजर आ रहे हैं.

लद्दाख से सामने आई सलमान की तस्वीरें और वीडियो
एक और तस्वीर में सलमान एक सैनिक के परिवार के बगल में खड़े थे. जहां सैनिक अपनी गोद में बच्चे को लिए हुए दिख रहा है, वहीं उसकी पत्नी उसके और सलमान के बगल में खड़े होकर कैमरे के लिए पोज देती दिख रही हैं. कैमरे के लिए पोज देते हुए भाईजान मुस्कुरा रहे हैं.

एक वीडियो में, फिल्म के शूटिंग लोकेशन की झलक दिखाई गई है. वीडियो में सेट पर लगे टेंट नजर आ रहे हैं. क्रू मेंबर्स लोकेशन तैयार करते नजर आ रहे है. वहीं सलमान अपनी कार में बैठे दिख रहे हैं. तस्वीरों में सलमान ने ऑलिव ग्रीन टी-शर्ट, कार्गो पैंट और जूते पहने हुए दिख रहे हैं. उन्होंने गहरे रंग का सनग्लास भी पहना हुआ है.

सलमान खान का पोस्ट
सलमान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट के जरिए फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बारे में जानकारी दी थी. इस पोस्ट में भाईजान ने एक क्लैपरबोर्ड के पीछे खड़े दिखाई दे रहे थे, जिस पर फिल्म का टाइटल लिखा था. इस पोस्ट को साझा करते हुए सुपरस्टार ने कैप्शन में हैशटैग के साथ 'बैटल ऑफ गलवान' लिखा था.

'बैटल ऑफ गलवान' के बारे में
हालिया कुछ बड़ी फिल्मों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सलमान खान के फैंस को 'बैटल ऑफ गलवान' से काफी उम्मीदें हैं. अपूर्व लाखिया की निर्देशित यह फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है. इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

SALMAN KHANSALMAN KHAN POSES WITH SOLDIERSBATTLE OF GALWAN SHOOT IN LADAKHSALMAN KHAN POSES WITH SOLDIERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.