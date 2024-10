ETV Bharat / entertainment

'किक 2' का एलान, देखें सलमान खान का फर्स्ट लुक - Salman Khan First Look From Kick 2

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 31 minutes ago | Updated : 13 minutes ago

किक 2 पोस्टर-सलमान खान ( ANI )

हैदराबाद: साजिद नाडियाडवाला ने आज, 4 अक्टूबर को अपनी आगामी फिल्म 'किक 2' का ऑफिशियल एलान किया है. इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर ने फिल्म के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक भी जारी किया है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. 4 अक्टूबर को प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'किक 2' से सलमान खान तस्वीर शेयर की है. उन्होंने 'डेविल' की मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'यह एक शानदार 'किक 2' फोटोशूट था सिकंदर. फ्रॉम ग्रैंड, साजिद नाडियाडवाला'.

किक 2 से सलमान खान का फर्स्ट लुक सामने आते ही फैंस का रिएक्शन आना शुरू हो गया. एक फैन ने लिखा है, 'सिकंदर के बाद डेविल'. एक दूसरे फैन ने लिखा है, 'आइकोनिक बैकपोज'. एक और फैन ने लिखा है, 'असली शो अब चालू होने वाला है, क्योंकि अब डेविल आने वाला है'. अन्य फैंस ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन को फायर इमोजी से भर दिया है. 'किक 2' सलमान खान की 2014 की फिल्म 'किक' का सीक्वल है. 'किक' नाडियाडवाला की निर्देशन में पहली फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. सलमान खान की एक्शन फिल्म फैंस और दर्शकों को काफी पसंद आई थी. फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ था और इसी के साथ यह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई. सलमान खान इन दिनों एआर मुरुगादॉस की फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं एआर मुरुगादॉस की फिल्म में रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. सिकंदर ईद 2025 पर रिलीज के लिए तैयार है. यह भी पढ़ें: KICK 2 : सलमान खान के फैंस के लिए गुडन्यूज, 'किक 2' पर काम शुरू, जानें फिल्म से जुड़ी बड़ी UPDATE

हैदराबाद: साजिद नाडियाडवाला ने आज, 4 अक्टूबर को अपनी आगामी फिल्म 'किक 2' का ऑफिशियल एलान किया है. इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर ने फिल्म के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक भी जारी किया है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है. 4 अक्टूबर को प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर 'किक 2' से सलमान खान तस्वीर शेयर की है. उन्होंने 'डेविल' की मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'यह एक शानदार 'किक 2' फोटोशूट था सिकंदर. फ्रॉम ग्रैंड, साजिद नाडियाडवाला'. किक 2 से सलमान खान का फर्स्ट लुक सामने आते ही फैंस का रिएक्शन आना शुरू हो गया. एक फैन ने लिखा है, 'सिकंदर के बाद डेविल'. एक दूसरे फैन ने लिखा है, 'आइकोनिक बैकपोज'. एक और फैन ने लिखा है, 'असली शो अब चालू होने वाला है, क्योंकि अब डेविल आने वाला है'. अन्य फैंस ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन को फायर इमोजी से भर दिया है. 'किक 2' सलमान खान की 2014 की फिल्म 'किक' का सीक्वल है. 'किक' नाडियाडवाला की निर्देशन में पहली फिल्म थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही. सलमान खान की एक्शन फिल्म फैंस और दर्शकों को काफी पसंद आई थी. फिल्म ने 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ था और इसी के साथ यह उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक फिल्म साबित हुई. सलमान खान इन दिनों एआर मुरुगादॉस की फिल्म सिकंदर की शूटिंग में व्यस्त हैं एआर मुरुगादॉस की फिल्म में रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. सिकंदर ईद 2025 पर रिलीज के लिए तैयार है. यह भी पढ़ें: KICK 2 : सलमान खान के फैंस के लिए गुडन्यूज, 'किक 2' पर काम शुरू, जानें फिल्म से जुड़ी बड़ी UPDATE

Last Updated : 13 minutes ago