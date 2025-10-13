सलमान खान ने ली 'सिकंदर' और 'दबंग' के डायरेक्टर की चुटकी!, कहीं ऐसी-ऐसी बातें, जानकर होंगे शॉक्ड
बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने सिकंदर के डायरेक्टर को करारा जवाब दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2025 at 2:51 PM IST
हैदराबाद: सलमान खान मौजूदा साल फिल्म सिकंदर में नजर आए थे. ईद 2025 के मौके पर रिलीज हुई भाईजान की यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी. इस फिल्म के फ्लॉप होने पर सलमान खान पर कई आरोप लगे थे. यहां तक कि फिल्म के डायरेक्टर एआर मुरुगदास ने भी सिकंदर की फ्लॉप के पीछे सलमान को ही बताया था. सलमान खान ने अपने मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अभिनव कश्यप के आरोपों पर बोलते हुए सिकंदर के डायरेक्टर भी पलटवार किया था. अभिनव फिल्म दबंग के डायरेक्टर हैं और बीते कुछ समय से सलमान खान को लेकर कई शॉकिंग बातें कर चुके हैं.
बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता पहुंचे थे. उन्होंने दर्शकों के साथ-साथ सलमान को भी खूब हंसाया. इस दौरान सलमान ने सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस पर भी हमला बोला. साथ ही उनकी फिल्म मदरासी के कलेक्शन भी तंज कसा. सलमान ने शूटिंग सेट पर देर से आने के उन पर लगे आरोपों पर भी खुलकर बोला. दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब रवि ने सलमान से पूछा कि कौनसी फिल्म करके पछतावा हुआ? इस पर सलमान खान ने कहा, सूर्यवंशी और निश्चय. रवि ने आगे पूछा इन दिनों कोई और फिल्म है, जिसे लेकर पछतावा हुआ है. इस पर सलमान कहते हैं नई फिल्मों में से कोई नहीं है, लेकिन लोग सिकंदर का नाम लेते हैं, मगर उसका प्लॉट बहुत अच्छा था.
सलमान ने बताया, रात 9 बजे में सेट पर पहुंचता था, मेरी पसली टूटी हुई थी, जिसकी वजह से शूटिंग करने में बहुत तकलीफें हुईं, यह हमारे डायरेक्टर का कहना था, शुरू में यह फिल्म मुरुगदास और साजिद नाडियाडवाला की थी, लेकिन बाद में साजिद इससे अलग हो गए, फिर मुरुगदास ने भी फिल्म छोड़ दी और साउथ में वापस चले गए. मौजूदा साल में मुरुगदास की फिल्म मदरासी भी रिलीज हुई. इस पर सलमान ने कहा, ये फिल्म सिकंदर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इसका एक्टर शूटिंग करने सुबह 6 बजे पहुंच जाता था. वहीं, अरितीज सिंह संग हुए विवाद पर सलमान ने खुद की गलती मानी और कहा कि वे अब अच्छे दोस्त हैं.
वहीं, अभिनव कश्यम की चुटकी लेते हुए सलमान खान ने कहा काम मिला क्या भाई?. बता दें, सलमान खान अब अपनी नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं.