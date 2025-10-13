ETV Bharat / entertainment

सलमान खान ने ली 'सिकंदर' और 'दबंग' के डायरेक्टर की चुटकी!, कहीं ऐसी-ऐसी बातें, जानकर होंगे शॉक्ड

हैदराबाद: सलमान खान मौजूदा साल फिल्म सिकंदर में नजर आए थे. ईद 2025 के मौके पर रिलीज हुई भाईजान की यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी. इस फिल्म के फ्लॉप होने पर सलमान खान पर कई आरोप लगे थे. यहां तक कि फिल्म के डायरेक्टर एआर मुरुगदास ने भी सिकंदर की फ्लॉप के पीछे सलमान को ही बताया था. सलमान खान ने अपने मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 19 में अभिनव कश्यप के आरोपों पर बोलते हुए सिकंदर के डायरेक्टर भी पलटवार किया था. अभिनव फिल्म दबंग के डायरेक्टर हैं और बीते कुछ समय से सलमान खान को लेकर कई शॉकिंग बातें कर चुके हैं.

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में स्टैंडअप कॉमेडियन रवि गुप्ता पहुंचे थे. उन्होंने दर्शकों के साथ-साथ सलमान को भी खूब हंसाया. इस दौरान सलमान ने सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस पर भी हमला बोला. साथ ही उनकी फिल्म मदरासी के कलेक्शन भी तंज कसा. सलमान ने शूटिंग सेट पर देर से आने के उन पर लगे आरोपों पर भी खुलकर बोला. दरअसल, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब रवि ने सलमान से पूछा कि कौनसी फिल्म करके पछतावा हुआ? इस पर सलमान खान ने कहा, सूर्यवंशी और निश्चय. रवि ने आगे पूछा इन दिनों कोई और फिल्म है, जिसे लेकर पछतावा हुआ है. इस पर सलमान कहते हैं नई फिल्मों में से कोई नहीं है, लेकिन लोग सिकंदर का नाम लेते हैं, मगर उसका प्लॉट बहुत अच्छा था.