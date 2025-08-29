हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने हाल ही में गणपति बप्पा को अपने घर में विराजा था, जिसमें उनकी फैमिली के लोग और रिश्तेदार शामिल हुए थे. अब बप्पा की विदाई से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सलमान खान जमकर डांस करते दिख रहे हैं. इस वीडियो में सलमान खान का पूरा परिवार नजर आ रहा है. इस वीडियो में सलमान के भी खुलकर डांस करते देखा जा रहा है. वहीं, भाईजान के साथ उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा भी ढोल की बीट पर नाच रही हैं. इसमें अरबाज खान के बेटे भी दिख रहे हैं. इतना ही नहीं लेडी दबंग सोनाक्षी सिन्हा ने अपने स्टार पति जाहिर इकबाल संग इस सेलिब्रेशन में भाग लिया है.

वीडियो में देखेंगे कि सलमान खान ब्लू टी-शर्ट और जींस में नाच रहे हैं और उनकी बगल में लाल रंग का सूट पहने अर्पिता भी नाच रही हैं. अर्पिता के सामने आयुष शर्मा अपनी बेटी को गोद में लिए खड़े डांस कर रहे हैं. अर्पिता की बगल में अरबाज खान के बेटे तो आयुष की बगल में सुहैल खान के बेटे दिख रहे हैं. वीडियो में जहीर इकबाल को ग्रीन रंग के कुर्ते में देखा जा रहा है उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा बप्पा की विदाई जश्न में नाच रही हैं. सलमान खान को उनके फैंस और रिश्तेदारों ने घेरा हुआ है. यह नजारा घनी रात का है.

बता दें, इससे पहले सलमान खान ने अपने घर गैलेक्सी से बप्पा के विराजमान का वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह फैमिली के साथ गणेश आरती में शामिल हुए थे. सलमान के फैंस ने इस वीडियो को खूब लाइक भी किया था. सलमान के घर हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बनता है. सलमान के वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाव वह अपनी अपकमिंग वॉर बेस्ड फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग कर रहे हैं. इस फिल्म के सेट से सलमान की तस्वीरें भी आ चुकी हैं. इसके अलावा सलमान खान अपना मोस्ट पॉपुलर टीवी रियलिटी बिग बॉस का 19वां सीजन भी होस्ट कर रहे हैं.