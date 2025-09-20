चोटों और मुश्किल हालात के बावजूद सलमान खान ने पूरा किया 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला शेड्यूल
सलमान खान ने 2–3 डिग्री तापमान में फिल्म का पहला और सबसे मुश्किल 45 दिन का लद्दाख शेड्यूल पूरा कर लिया,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 20, 2025 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ़ करोड़ों दिलों पर राज करते हैं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में अब वह कई ब्लॉकबस्टर देने के बाद, अपनी अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की तैयारी में पूरी तरह से जुटे हुए हैं. सलमान स्टारर यह फिल्म अपनी घोषणा के समय से ही सुर्खियों में बनी हुई है, ऐसे में अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल, सलमान खान ने फिल्म का पहला 45 दिन का शेड्यूल पूरा कर लिया है. इस दौरान वह कुल 15 दिनों तक शूटिंग में मौजूद रहे.
सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग 2–3 डिग्री तापमान में की और फिल्म का पहला और सबसे मुश्किल 45 दिन का लद्दाख शेड्यूल पूरा कर लिया, जिसमें वह 15 दिनों तक वहां मौजूद रहे. कम ऑक्सीजन लेवल और कई शारीरिक चोटों के बावजूद सुपरस्टार ने शूटिंग जारी रखी ताकि फिल्म की निरंतरता बनी रहे। अब दूसरा शेड्यूल एक हफ़्ते बाद शुरू होगा. इस दौरान सलमान खान अपनी चोटों से उबरने के लिए भी समय लेंगे.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान और उनकी टीम ने लद्दाख में 2–3 डिग्री तापमान में शूटिंग की, जहां कम ऑक्सीजन और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, पूरा शेड्यूल 45 दिन का रहा, जिसमें सलमान 15 दिन मौजूद रहे और चोटों के बावजूद शूटिंग करते रहे, यह सच में उनके काम के लिए डेडीकेशन को दिखाता है, इस अपडेट के बाद दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ गई है कि वह इस फिल्म में क्या नया लेकर आ रहे हैं, सलमान के पास अपनी चोटों से उबरने के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि दूसरा शेड्यूल जल्द ही शुरू होने वाला है'.
सलमान खान की लाइनअप इस वक्त पूरी तरह से हाई-ऑक्टेन कमर्शियल एंटरटेनर्स से भरी हुई है. उनकी आने वाली और बेहद चर्चित वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान पहले ही इंटरनेट पर धूम मचा चुकी है और फर्स्ट लुक के बाद से ही दर्शकों में उत्सुकता बढ़ा रही है. कबीर खान के साथ उनकी फिर से होने वाली जोड़ी, खासकर बजरंगी भाईजान 2 को लेकर, एक बड़ा बदलाव ला सकती है. यह वही इमोशनल स्टोरीटेलिंग हो सकती है, जिसने दोनों के पिछले काम को यादगार बनाया था.