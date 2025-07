ETV Bharat / entertainment

एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी की बर्थडे पार्टी में सलमान खान, इंटेंस लुक देख फैंस हैरान, बोले- भाईजान फिर भी... - SALMAN KHAN

संगीता बिजलानी की बर्थडे पार्टी ( ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 10, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 11:10 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को बीती रात उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और पूर्व एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के बर्थडे बैश में देखा गया. संगीता की बर्थडे पार्टी से सलमान खान की तस्वीरें आई हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. संगीता ने इस बार अपना 65वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें सलमान खान समेत कई सितारे पहुंचे थे. वहीं. सलमान खान भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की पार्टी में फुल स्वैग में नजर आए. सलमान को पार्टी में देख बाकी मेहमानों के चेहरे खिल उठे और एक्टर के साथ कई गेस्ट ने बारी-बारी से फोटो भी क्लिक करवाई. एक्स गर्लफ्रेंड के बर्थडे पार्टी में सलमान खान

सलमान एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के बर्थडे में ब्लू डेनिम पर ब्लैक टी-शर्ट पहनकर पहुंचे थे. दूसरी तरफ संगीता ने अपने 65वें बर्थडे पर व्हाइट रंग की खूबसूरत ड्रेस को चुना था और इस ड्रेस में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थीं. सलमान जब पार्टी में एंट्री ले रहे थे तो उनका थोड़ा इंटेंस लुक दिखा और जैसे ही उनकी नजर पार्टी में मां संग एक बेबी पर पड़ी तो भाईजान का चेहरा खिल उठा. इस वीडियो पर सलमान खान का इंटेंस लुक देखने के बाद भी फैंस का कहना है कि भाईजान किसी भी मूड में हो, लेकिन अपने फैंस को निराश नहीं करते हैं. शादी करने वाले थे सलमान-संगीता आपको बता दें, 90 के दशक में सलमान खान ने संगीता बिजलानी को डेट किया था और दोनों एक-दूजे से शादी भी करने वाले थे. रिपोर्ट्स की मानें तो इनकी शादी के कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन इससे पहले इनका रिश्ता टूट गया, मगर शादी टूटने के बाद आज भी दोनों में दोस्ती का अटूट रिश्ता कायम है. कभी संगीता तो कभी सलमान एक-दूजे की पार्टी में आते-जाते रहते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो, संगीता ने एक सिंगिंग रियलिटी शो में सलमान से शादी टूटने की बात कही थी. ये भी पढे़ं: सलमान खान का 'बैटल ऑफ गलवान' से फर्स्ट लुक देख चौंके अली अब्बास जफर, जानें क्या बोले 'सुल्तान' के डायरेक्टर - SALMAN KHAN

