प्यार और मुकाम पाने के लिए खुद से जंग लड़ते दिखे अहान पांडे, 'सैयारा' का ट्रेलर रिलीज, निकला 'आशिकी 2' का नेक्स्ट वर्जन? - SAIYAARA TRAILER

हैदराबाद: बॉलीवुड में एक और स्टार किड की एंट्री होने जा रही है. बॉलीवुड स्टार चंकी पांडे के भतीजे अहान पांडे फिल्म सैयारा से डेब्यू करने जा रहे हैं. आज 8 जुलाई को फिल्म सैयारा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म का निर्देशन मोहित सूरी ने किया है. इससे पहले मोहित फिल्म आशिकी 2, एक विलेन और मलंग जैसी लव-स्टोरी फिल्में बना चुके हैं. अब उनकी अगली लव-स्टोरी रोमांटिक फिल्म सैयारा आ रही है. सैयारा का ट्रेलर सैयारा का ट्रेलर प्यार, रोमांस, बिछड़न और दर्द से भरा है. अहान और अनीत के बीच रोमांटिक सीन भी देखे जा रहे हैं. वहीं, अहान अपने प्यार को पाने के लिए खुद से जंग भी करते दिख रहे हैं. अहान पांडे का स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का है. वो एक टूटे हुए सिंगर और आशिक के रोल में बेहद फब रहे हैं. ट्रेलर देखकर आपको आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर आशिकी 2 की भी याद आएगी. ट्रेलर के कई सीन आशिकी 2 की तरह दिखते हैं, लेकिन ट्रेलर देखकर कहा जा सकता है कि इस बार हीरो मरेगा नहीं, बल्कि एक सैयारा बनकर यानि तारा बनकर चमकने वाला है. अनीत पड्डा काफी सुंदर दिख रही हैं और वह फिल्म में अपने सैयारा के लिए गाने लिखती दिखेंगी. अहान और अनीत की जोड़ी एकदम प्योर नजर आ रही है. कब रिलीज होगी फिल्म? फिल्म सैयारा के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. फिल्म आगामी 18 जुलाई को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में अहान पांडे संग अनीत पड्डा रोमांस करती नजर आएंगी. इससे पहले अनीत पड्डा एक्ट्रेस काजोल स्टारर फिल्म सलाम वेंकी में नजर आई थीं. अहान पांडे की यह डेब्यू फिल्म है. एक्टर का लुक और पर्सनालिटी एकदम दमदार है और वह गुड लुक में बड़े-बडे़ स्टार्स को टक्कर दे रहे हैं. ये भी पढे़ं : Ahaan Panday: बॉलीवुड में एंट्री करने को तैयार अनन्या पांडे के भाई, फर्स्ट फोटोशूट ने मचाया तहलका - स्टूडियो फोटोशूट

