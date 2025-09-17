ETV Bharat / entertainment

'सैयारा' ने 'फॉल फॉर मी' को पछाड़ा, बनी नेटफ्लिक्स की टॉप नॉन-इंग्लिश फिल्म

नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक वीडियो इंस्टाग्राम पर साझा किया है. वीडियो में फिल्म के मुख्य कलाकार अहान पांडे और अनीत पड्डा ने फिल्म की वैश्विक सफलता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. उन्होंने कहा, 'सैयारा को दुनिया भर का सारा प्यार देने के लिए, आपको हमारी तरह से ढेरों प्यार. सैयारा नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में ट्रेंड कर रही है, सिर्फ आपकी वजह से. देखने और दोबारा देखने के लिए धन्यवाद.'

मुंबई: भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली लव स्टोरी के रूप में इतिहास रचने वाली सैयारा ओटीटी पर आ गई है. मोहित सूरी की यह म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म अब नेटफ्लिक्स की ग्लोबल वीकली टॉप 10 नॉन इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में टॉप पर है. 12 सितंबर को ओटीट पर स्ट्रीमिंग हुई यह फिल्म 15 देशों (ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित) के टॉप 10 चार्ट में छा गई है और उनमें से नौ में पहला स्थान हासिल कर लिया है.

मोहित सूरी की निर्देशित और यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी द्वारा निर्मित, अहान पांडे और अनीत पड्डा अभिनीत यह फिल्म सिर्फ रोमांस से कहीं बढ़कर है. इसका गाना, स्टोरी, इमोशन ऐसा है, जिसके दीवाने दुनिया भर के दर्शक हैं. हिंदी के साथ-साथ, यह फिल्म अरबी, ब्राजीलियाई पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मन, इंडोनेशियाई, मलय, स्पेनिश, थाई और ज़ुलु भाषाओं में भी उपलब्ध है.

सैयारा मात्र पांच दिनों में टॉप पर पहुंच गई. इसी के साथ इसने 'फॉल फॉर मी' सहित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. नेटफ्लिक्स के आधिकारिक डेटा प्लेटफॉर्म, टुडम के अनुसार, 'सैयारा' वर्तमान में दुनिया भर में नॉन-इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट में पहले स्थान पर है. इस फिल्म को 37 लाख बार देखा गया है और इसे 93 लाख घंटे देखा गया है.

जर्मन कामुक थ्रिलर 'फॉल फॉर मी' 65 लाख घंटे देखे जाने के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि नेटफ्लिक्स की हिंदी ओरिजिनल फिल्म 'इंस्पेक्टर जेंडे', जिसमें मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में हैं, 62 लाख घंटों के साथ तीसरे स्थान पर है. विजय देवरकोंडा अभिनीत एक अन्य भारतीय फिल्म 'किंगडम' 25 लाख घंटे देखे जाने के साथ नौवें स्थान पर है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया भर में 577 करोड़ रुपये की कमाई की. यह 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक फिल्म बन गई है.