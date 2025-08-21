हैदराबाद: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बॉलीवुड में उतर चुके हैं और उनकी फिल्म 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का बीती 20 अगस्त की शाम को प्रीव्यू रिलीज हुआ, जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट के चेहरे सामने आ गए, लेकिन लोगों की नजर 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की लीड हीरोइन और उसकी खूबसूरती पर टिकी रही. फिल्म में वह एक्टर लक्ष्य की लीडिंग लेडी के रोल में नजर आने वाली हैं. बीती 20 अगस्त को लॉन्च हुए 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीव्यू इवेंट में खुद शाहरुख खान एक्ट्रेस का हाथ पकड़कर स्टेज पर लाए थे. आखिर कौन हैं आर्यन खान के डेब्यू प्रोजेक्ट 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की लीड एक्ट्रेस सहर बांबा आइए जानते हैं इनके बारे में.

सनी देओल, सहर बांबा और करण देओल (IANS)

सहर बांबा बॉलीवुड में ज्यादा नई नहीं हैं, लेकिन कम ही प्रोजेक्ट में काम किया है. सहर को सनी देओल के बेटे करण देओल की डेब्यू फिल्म पल-पल दिल के पास (2019) में बतौर लीड एक्ट्रेस देखा गया था. फिल्म में वह एक व्लॉगर के रोल में दिखी थीं.



साल 2022 में रिलीज हुई म्यूजिक वीडियो एलब्म 'इश्क नहीं करते' में सहर सीरियल किसर इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं. इस रोमांटिक ट्रेक को बी प्राक ने अपनी कड़कती और दर्दभरी आवाज में गाया है.



इसके अलावा सहर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार के शो 'द एंपायर' में भी देखा जा चुका है. इसमें शबाना आजमी, कुणाल कपूर, डीनो मोर्या, दृष्टि धामी और आदित्य सील जैसे स्टार्स खास रोल में दिखे थे.





सहर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और उन्हें इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 लाख से ज्यादा फैंस फॉलो करते हैं. सहर अपने वर्कफ्रंट के साथ-साथ अपनी घूमने-फिरने या कहे वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.



सहर उन स्टार्स में से एक हैं, जिन्हें जानवरों से खूब प्यार है. सहर की इंस्टॉवॉल पर आपको उनके पेट डॉग-कैट संग तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी.



'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बारे में

'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को आर्यन खान ने बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान साथ मिलकर बनाया है. इसमें बॉबी देओल, लक्ष्य, राघव जुया, सहर बांबा, मनोज पावहा, रजत बेदी समेत कई स्टार्स शामिल हैं. प्रीव्यू में सलमान खान और रणवीर सिंह की भी झलक देखने को मिली. आर्यन अपने पहले प्रोजेक्ट को लेकर बहुत नर्वस दिखे. शाहरुख खान और गौरी खान के फिल्म प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे बनाया गया है, जिसका एलान 3 फरवरी 2025 को हुआ था. 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.



