'खंजर मैं खून मेरा..जंग मेरे ही साथ', विजय देवरकोंडा के बर्थडे पर नई फिल्म का एलान, सामने आया खौफनाक पोस्टर - Vijay Deverakonda

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 9, 2024, 10:09 AM IST | Updated : May 9, 2024, 11:06 AM IST

विजय देवरकोंडा ( storytellerkola- Instagram )

हैदराबाद : 'लाइगर' स्टार विजय देवरकोंडा के फैंस के लिए आज 9 मई का दिन बेहद खास है. आज द फैमिली स्टार विजय देवरकोंडा का जन्मदिन है. आज 9 मई को विजय 35 साल के हो गये हैं. इस मौके पर सोशल मीडिया पर विजय को फैंस से बर्थडे की खूब बधाईयां मिल रही है. वहीं, फैंस को उम्मीद है कि विजय देवरकोंडा बर्थडे पर उन्हें खास तोहफा दें. बता दें, हाल ही में एक्टर की एक फिल्म का एलान हुआ है, जिसमें वह राउडी भाई का रोल करेंगे. इस फिल्म का नाम राउडी जनार्दन बताया जा रहा है, जिसे रवि किरण कोल्ला डायरेक्ट और दिल राजू प्रोड्यूस करेंगे. अब एक्टर को मैत्री मूवी मेकर्स की ओर से बधाई मिली है. बता दें, विजय इन दिनों अपनी पिछली रिलीज फिल्म 'द फैमिली स्टार' से चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हैं. फिल्म 'द फैमिली स्टार; बीती 5 अप्रैल को रिलीज हुई थी और इसे परसुराम ने डायरेक्ट किया है. फिल्म SVC59 पर लंबे समय से चर्चा थी, जिसका नाम 'राउडी जनार्दन' है, हालांकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन इस फिल्म को रवि किरण कोल्ला डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने 25 सितंबर 2023 को अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, श्री वेंकटश्वर क्रिएशंस के साथ नई प्रोजेक्ट को लेकर मैं काफी खुश हूं, मैं जानता हूं, मैं इस न्यूज के लिए लंबा समय लिया है, इस पर काम चालू है और बहुत जल्द आपके बीच यह प्रोजेक्ट होगा'. बता दें, इस पोस्ट के साथ डायरेक्टर रवि ने एक तस्वीर भी शेयर की थी. इस तस्वीर में श्री वेंकटश्वर क्रिएशंस के मालिक और प्रोड्यूसर दिल राजू हैं. अब कहना गलत नहीं होगा कि राउडी जनार्धन वहीं प्रोजेक्ट हैं, जिसके प्रोड्यूसर दिल राजू हैं और डायरेक्टर रवि किरण कोल्ला. वहीं, फिल्म श्री वेंकटश्वर क्रिएशंस के बैनर तले बनने जा रही है. ये भी पढ़ें : विजय देवराकोंडा-मृणाल ठाकुर की 'द फैमिली स्टार' का थियेटर में नहीं चला सिक्का, ओटीटी पर कर रही धमाल - The Family Star Ott



Last Updated : May 9, 2024, 11:06 AM IST