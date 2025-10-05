ETV Bharat / entertainment

WATCH: जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म पर आया अपडेट, 'ओरिजिनल वॉयस' के साथ इस दिन होगा 'रोई रोई बिनाले' का प्रीमियर

भुयान ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में तीन साल लगे. जुबीन ने खुद इसकी कहानी और संगीत तैयार किया है. बैकग्राउंड म्यूजिक को छोड़कर, अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है.

असमिया फिल्म मेकर राजेश भुयान ने एलान किया कि आगामी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' 31 अक्टूबर को देशभर में रिलीज होगी. भुयान ने यह भी बताया कि फिल्म में गर्ग की ओरिजिनल वॉयस की रिकॉर्डिंग भी शामिल होगी, जो कलाकार की प्रतिभा और असमिया संगीत के प्रति समर्पण को श्रद्धांजलि होगी.

हैदराबाद: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की आगामी और आखिरी असमिया फिल्म 'रोई रोई बिनाले' देशभर में रिलीज के लिए तैयार है. असमिया निर्देशक राजेश भुयान ने खुलासा किया है कि दिवंगत ज़ुबीन गर्ग की म्यूजिकल फिल्म 'रोई रोई बिनाले का प्रीमियर 31 अक्टूबर को पूरे देश में होगा. यह फिल्म जुबीन को श्रद्धांजलि होगी. इसमें उनकी ओरिजिनल आवाज की रिकॉर्डिंग शामिल होगी.

फिल्म मेकर ने मीडिया को बताया, ' हम पिछले तीन सालों से इस फिल्म पर काम कर रहे थे. फिल्म की कहानी और संगीत जुबीन गर्ग ने लिखा था. यह पहली म्यूजिकल असमिया फिल्म थी. हमने फिल्म का लगभग सारा काम पूरा कर लिया था, सिवाय बैकग्राउंड म्यूजिक के.

उन्होंने आगे कहा, 'जुबीन गर्ग चाहते थे कि यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हो, इसलिए हमने इसे उसी दिन रिलीज करने का फैसला किया है, न सिर्फ असम में, बल्कि पूरे देश में. जुबीन गर्ग की आवाज लगभग 80-90% साफ है, क्योंकि हमने इसे लैपल माइक से रिकॉर्ड किया था. इसलिए हम उनकी ओरिजिनल आवाज का ही इस्तेमाल करेंगे.'

पुलिस के पास मौजूद आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, दिवंगत गायक जुबीन गर्ग के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया है कि गायक जुबीन गर्ग को सिंगापुर में जहर दिया गया था, और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत ने अपनी साजिश को छिपाने के लिए जानबूझकर एक विदेशी स्थल चुना था.

19 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह चुके जुबीन गर्ग की मौत की जांच के सिलसिले में पुलिस ने सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. शेखर ज्योति गोस्वामी और को-सिंगर अमृतप्रभा महंत को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.