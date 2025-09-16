ETV Bharat / entertainment

इस मशहूर हॉलीवुड एक्टर का निधन, 'ऑर्डिनरी पीपल' के लिए ऑस्कर से हुए थे सम्मानित

'ऑर्डिनरी पीपल' के निर्देशक का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उन्हें इस फिल्म के लिए ऑस्कर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था.

Robert Redford
Robert Redford (ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025

Updated : September 16, 2025 at 9:02 PM IST

हैदराबाद: हॉलीवुड एक्टर-निर्देशक रॉबर्ट रेडफोर्ड का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. दिग्गज एक्टर ने मंगलवार (16 सितंबर) सुबह (माउंटेन टाइम) यूटा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली.

'मिरर.को.यूके' के अनुसार, रेडफोर्ड के निधन की घोषणा उनकी प्रचारक सिंडी बर्जर ने एक बयान में की. उन्होंने बताया कि उनकी मृत्यु नींद में हुई, लेकिन उन्होंने फिलहाल मृत्यु का कारण नहीं बताया. उन्होंने 1980 में 'ऑर्डिनरी पीपल' के निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता और 2002 में लाइफटाइम अचीवमेंट ऑस्कर प्राप्त किया.

रेडफोर्ड ने 2018 में अभिनय से संन्यास लिया था. इससे पहले उन्होंने द ओल्ड मैन एंड द गन में अभिनय किया था, उसके बाद उन्होंने टीवी शो डार्क विंड्स में कैमियो भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया था.

उन्होंने अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से पढ़ाई की और 1959 में नाटक 'टॉल स्टोरी' से ब्रॉडवे पर अपनी शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने 1950 के दशक के अंत में मंच और टेलीविजन पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. वे 'अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स', 'द ट्वाइलाइट जोन' और रूट 66 जैसे कई टीवी शो में भी दिखाई दिए.

उनकी सफल भूमिका 1963 में नील साइमन की ब्रॉडवे हिट 'बेयरफुट इन द पार्क' में थी, जिसके बाद उन्हें 'वॉर हंट' में फिल्मी करियर की शुरुआत मिली और हॉलीवुड में एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उन्हें जबरदस्त सफलता मिली.

रॉबर्ट को बुच कैसिडी एंड द सनडांस किड, द स्टिंग और आउट ऑफ अफ्रीका जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है. उन्हें 1980 में ऑर्डिनरी पीपल के निर्देशन के लिए अकादमी पुरस्कार और 2002 में लाइफटाइम अचीवमेंट ऑस्कर से सम्मानित किया गया था.

रेडफोर्ड ने अपने 40 के दशक में निर्देशन में कदम रखा और ऑर्डिनरी पीपल के लिए अकादमी पुरस्कार जीता. इस फिल्म ने रेडफोर्ड को बेस्ट फिल्म सहित तीन अन्य ऑस्कर पुरस्कार भी दिलाए. उन्होंने 'द मिलाग्रो बीनफील्ड वॉर', 'ए रिवर रन्स थ्रू इट' और 'क्विज शो' का भी निर्देशन किया. 'क्विज शो' को चार ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था.

