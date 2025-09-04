ETV Bharat / entertainment

ऋषि कपूर बर्थ एनिवर्सरी: बहू आलिया भट्ट को ससुर की आई याद, वीडियो शेयर कर बोलीं- ऑलवेज एंड फॉरएवर... - RISHI KAPOOR BIRTH ANNIVERSARY

ऋषि कपूर के बर्थ एनिवर्सरी पर आलिया भट्ट ने एक दिल छू लेने वाला वीडियो साझा किया है और इसे खास नोट से जोड़ा है.

alia bhatt Rishi Kapoor
आलिया भट्ट/ऋषि कपूर (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2025 at 7:18 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर का आज (4 सितंबर) बर्थ एनिवर्सरी है. इस मौके पर कपूर फैमिली पुरानी यादों को साझा करके उन्हें याद कर रही है. इसी कड़ी में, कपूर खानदान की बहू-एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी एक खास वीडियो साझा करके अपने स्टार ससुर को याद किया है.

गुरुवार, 4 सितंबर को नीतू कपूर ने ऋषि कपूर का एक मजेदार स्किट शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे जन्मदिन मुबारक हो'. आलिया ने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दोबारा शेयर करते हुए लिखा, 'हमेशा और हमेशा आपकी याद आएगी.हैप्पी बर्थडे.'

alia bhatt
आलिया भट्ट का पोस्ट (Instagram)

रणबीर कपूर से शादी से पहले ही आलिया का ऋषि कपूर के साथ बहुत करीबी रिश्ता था. उनके अंतिम दिनों में, वह परिवार के साथ एक मजबूत सहारे की तरह खड़ी रहीं. यहां तक कि जब रणबीर कैंसर का इलाज करा रहे थे, तब भी वह उनके साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क गई थीं.

ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी इस खास दिन पर अपने पिता को याद किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत फैमिली फोटो शेयर की हैं, जिसके साथ उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन लिखा है, 'हम हर दिन आपका जश्न मनाते हैं पापा, आपकी कमी हमेशा खलेगी और याद आएगी. ढेर सारा प्यार. आप सभी को प्रिय हैं, जन्मदिन मुबारक हो.' रिद्धिमा, जो अपने पिता के बेहद करीब थीं, अक्सर परिवार और उनके फैंस के लिए उनकी यादें और पल साझा करती हैं जो उनकी उपस्थिति को जीवंत बनाए रखते हैं.

Riddhima Kapoor Sahni
रिद्धिमा का पोस्ट (Instagram)

ऋषि कपूर का निधन
बता दें कि ऋषि कपूर को 2018 में ल्यूकेमिया हो गया था. इसके बाद उन्होंने अमेरिका में इलाज कराया और एक साल बाद भारत वापस आ गए. हालांकि, स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने के बावजूद, इस दिग्गज एक्टर अप्रैल 2020 में मुंबई में निधन हो गया, जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

