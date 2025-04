ETV Bharat / entertainment

जब ऋषि कपूर पर चढ़ी थी डायरेक्टर बनने की सनक, ऐश्वर्या संग बनाई ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई फेल, फिर कभी नहीं उठाया कैमरा - RISHI KAPOOR

ऋषि कपूर डेथ एनिवर्सरी ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 30, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 11:09 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: कपूर खानदान के शानदार एक्टर ऋषि कपूर की आज 5वीं पुण्यतिथि है. 30 अप्रैल 2020 में एक्टर का बीमारी के चलते निधन हो गया था. ऋषि ने 70 के दशक में बतौर एक्टर फिल्म बॉबी से कदम रख था, जो उनके स्टार पिता राज कपूर साहब ने बनाई थी. फिल्म बॉबी एक सुपरहिट फिल्म है, जिसने ऋषि कपूर को रातों रात स्टार बना दिया था. इसके बाद ऋषि कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था. आज एक्टर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में आज भी सिनेजगत में याद की जाती है. एक्टर ने ना सिर्फ बतौर एक्टर बल्कि बतौर फिल्म निर्देशक भी किस्मत आजमाई थी. ऋषि का बतौर फिल्म डायरेक्टर करियर अच्छा नहीं रहा और उन्होंने एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी, जो चली नहीं. दरअसल, साल 1999 में ऋषि कपूर ने अक्षय खन्ना और ऐश्वर्य राय को लेकर फिल्म आ अब लौट चले डायरेक्ट की थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. यह एक लव-स्टोरी फिल्म थी, इस फिल्म के बाद ऋषि कपूर का हौसला टूट सा गया और उन्होंने फिर कभी बतौर फिल्म डायरेक्टर कैमरा नहीं उठाया, हालांकि इस फिल्म के गाने आज भी दर्शकों को पसंद हैं. इस फिल्म को ऋषि कपूर ने रणधीर कपूर और राजीव कपूर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था. फिल्म आरके फिल्म्स बैनर तले बनी थी. वहीं, रणबीर कपूर फिल्म का हिस्सा थे. फिल्म के गाने नदीम-श्रवण की जोड़ी ने बनाए थे, जो आज भी हिट हैं. फिल्म की कहानी दर्शकों के दिलों को नहीं छू सकी. यह वो दौर था, जब ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना न्यूकमर स्टार थे. ऋषि कपूर को आखिरी बार फिल्म शर्माजी नमकीन (2022) में देखा गया था. ये भी पढ़ें : WATCH: 'रेड 2' की रिलीज से पहले 'रेड 3' का एलान, मेकर्स बोले- कहानी भी है तैयार... - RAID 3

Last Updated : April 30, 2025 at 11:09 AM IST