'कांतारा चैप्टर 1' की धमाकेदार ओपनिंग पर भावुक हुए ऋषभ शेट्टी, बताया कैसे 1 शो पाने के लिए बेलने पड़े थे पापड़

ऋषभ ने पोस्ट में लिखा है, '2016 में एक शाम का शो पाने के लिए संघर्ष करने से लेकर 2025 में 5000 से ज़्यादा हाउसफुल शोज तक. यह सफर आपके प्यार, समर्थन और ईश्वर की कृपा के अलावा और कुछ नहीं है. मैं हर उस व्यक्ति का हमेशा आभारी रहूंगा जिसने इसे संभव बनाया.'

3 अक्टूबर को ऋषभ ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अपनी भावुक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2025 में 5,000 से ज्यादा हाउसफुल शोज में चलेगा. साथ ही उन्होंने अपने पहली निर्देशित फिल्म को लेकर किए गए संघर्षों पर भी प्रकाश डाला.

हैदराबाद: कन्नड़ एक्टर-डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को शानदार प्रतिक्रिया मिली है और इसने रिलीज के दिन दुनिया भर में 5000 से ज्यादा हाउसफुल शो के साथ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. 2016 में अपनी पहली फिल्म 'रिकी' के लिए एक शाम का शो पाने के लिए संघर्ष करने से लेकर एक रिकॉर्ड कायम करने तक, ऋषभ का सफर प्रेरणादायक रहा है. ऋषभ शेट्टी इस सफर को याद करते हुए ईश्वर और फैंस का आभार व्यक्त किया है.

इन सितारों ने की 'कांतारा चैप्टपर 1' की तारीफ

'कांतारा चैप्टपर 1' के लिए ऋषभ शेट्टी को तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, केजीएफ स्टार यश, फिल्म मेकर संदीप रेड्डी, प्रशांत वर्मा और गोपीचंद मालिनेनी से भी वाहवाही मिली है. ऋषभ ने इन सभी सितारों के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए उनका आभार जताया है.

जूनियर एनटीआर ने ऋषभ और कांतारा चैप्टर 1 की टीम को बधाई देते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'कांतारा चैप्टर 1 की टीम को शानदार सफलता हासिल करने पर बधाई, ऋषभ सर ने एक अद्भुत अभिनेता और एक शानदार निर्देशक के रूप में अद्भुत प्रदर्शन करके अकल्पनीय कर दिखाया. होम्बेल फिल्म्स के साथ-साथ पूरी कास्ट और क्रू को निडरता से काम करने के लिए मेरी शुभकामनाएं.'

यश ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा है, 'कांतारा चैप्टर 1 कन्नड़ और भारतीय सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क. ऋषभ, आपका दृढ़ विश्वास, दृढ़ता और निश्छल समर्पण हर फ्रेम में साफ झलकता है. एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता के रूप में, आपकी नजर स्क्रीन पर एक अद्भुत अनुभव में तब्दील हो जाती है. वी. किरागंदूर सर और होम्बले फिल्म्स को बधाई. जयराम, प्रमोद शेट्टी, प्रकाश थुमिनाद और पूरी कास्ट और क्रू ने बेहतरीन काम किया है. आप सभी ने मिलकर अद्भुत सिनेमा गढ़ा है.'

'कांतारा चैप्टर 1' ओपनिंग डे

इस साल भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज में से एक 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले दिन 60 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है.

ऋषभ शेट्टी का करियर

ऋषभ शेट्टी का कन्नड़ सिनेमा में करियर 2012 में 'तुगलक' से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई. 'लूसिया', 'उलिडावारु कंदंठे' में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाने के बाद, उन्होंने 2016 की सुपरहिट फिल्म 'रिकी' से निर्देशन में कदम रखा. 'किरिक पार्टी' से लेकर 'कांतारा' तक, उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों का निर्देशन, अभिनय और निर्माण किया है, जिन्होंने इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी.