बिग बॉस 19 का खेल बिगाड़ेगा 'राइज एंड फॉल'?, अशनीर ग्रोवर के शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, कभी भी पलट सकते हैं बाजी
'राइज एंड फॉल' में 16 सेलिब्रिटीज आए हैं, जिसमें से 5 ऐसे सेलेब्स हैं, जो 'बिग बॉस 19' के टीआरपी को टक्कर दे सकते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 4:54 PM IST
हैदराबाद: एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल की शुरुआत हो चुकी है. इस को होस्ट अशनीर ग्रोवर कर रहे हैं. यह शो असल दुनिया में अमीर और गरीब के बीच के तीखे विभाजन के बारे में है, लेकिन यह भ्रमित भी कर सकता है. हालांकि यह रियलिटी शो अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोई टॉप 5 प्रतियोगी नहीं हैं. हालांकि, 16 प्रतियोगियों में अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, कीकू शारदा, अनाया बांगर, पवन सिंह जैसी हस्तियां स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं. आइए
अर्जुन बिजलानी
अर्जुन वो सेलिब्रिटी हैं जो लगभग कोई भी टीवी शो कर सकते है. फिर चाहे एक्टिंग हो या फिर होस्टिंग या फिर विज्ञापन वह एक चीज में परफेक्ट फिट बैठते हैं. डेली सोप पर राज करने से लेकर एक लोकप्रिय रियलिटी शो होस्ट बनने तक, अर्जुन ने सब कुछ किया है. लेकिन इस बार, पासा पलट गया है, होस्ट अब प्रतियोगी बन गया है. सालों के ऑन-स्क्रीन अनुभव के साथ, अर्जुन गेम को पलटने और दर्शकों को एक ऐसा रूप दिखाने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.
पवन सिंह
चार्ट-टॉपिंग गानों से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने हमेशा जिंदगी को किंग साइज में जिया है. राइज एंड फॉल में, वे उसी स्वैग, आत्मविश्वास और जोश के साथ नजर आ रहे हैं. टावर के अंदर, उनकी बेबाक और निडरता खेल को और भी ऊंचा उठा सकती है.
धनश्री वर्मा
अपने डांस मूव्स से सोशल मीडिया पर छाने वाली धनश्री अब रियलिटी शो में अपने बुद्धिमता और नए टैलेंट से लोगों को एंटरटेन कर रही हैं. वह इस खेल में आत्मविश्वास, ऊर्जा और एक दमदार उपस्थिति लाती हैं. यह शो धनश्री का दूसरा रियलिटी शो है. इससे पहले वह 'झलक दिखला जा ' में नजर आई थी.
कीकू शारदा
कीकू शारदा को हमने हमेशा लोगों को हंसाते हुए देखा है. उनके किरदार ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है. अब वह खुद को नए सिरे से गढ़कर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, जिसके लिए लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं. हास्य को अपना कवच और समय को अपना हथियार बनाकर, कीकू घर में हलचल मचाने के लिए तैयार हैं. न सिर्फ कॉमेडी से, बल्कि ऐसी गेम प्लान भी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी.
अनाया बांगर
अनाया बांगर एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं. एक ट्रांसवुमन क्रिकेटर रहीं अनाया बेबाक भावना रखती हैं. उनका सफर अपने आप में एक प्रेरणा है.
इन पांच के अलावा शो में 11 लोग और हैं, जो शो उलट-पलट सकते हैं. उन प्रतियोगियों के नाम नीचे दिए गए हैं....
- कुब्रा सैत
- आदित्य नारायण
- अहाना कुमरा
- संगीता फोगाट
- नयनदीप रक्षित
- अरबाज पटेल
- आरुष भोला
- बाली
- आकृति नेगी
- नूरिन शा