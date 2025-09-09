ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस 19 का खेल बिगाड़ेगा 'राइज एंड फॉल'?, अशनीर ग्रोवर के शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, कभी भी पलट सकते हैं बाजी

'राइज एंड फॉल' ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 9, 2025 at 4:54 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल की शुरुआत हो चुकी है. इस को होस्ट अशनीर ग्रोवर कर रहे हैं. यह शो असल दुनिया में अमीर और गरीब के बीच के तीखे विभाजन के बारे में है, लेकिन यह भ्रमित भी कर सकता है. हालांकि यह रियलिटी शो अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोई टॉप 5 प्रतियोगी नहीं हैं. हालांकि, 16 प्रतियोगियों में अर्जुन बिजलानी, धनश्री वर्मा, कीकू शारदा, अनाया बांगर, पवन सिंह जैसी हस्तियां स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं. आइए अर्जुन बिजलानी

अर्जुन वो सेलिब्रिटी हैं जो लगभग कोई भी टीवी शो कर सकते है. फिर चाहे एक्टिंग हो या फिर होस्टिंग या फिर विज्ञापन वह एक चीज में परफेक्ट फिट बैठते हैं. डेली सोप पर राज करने से लेकर एक लोकप्रिय रियलिटी शो होस्ट बनने तक, अर्जुन ने सब कुछ किया है. लेकिन इस बार, पासा पलट गया है, होस्ट अब प्रतियोगी बन गया है. सालों के ऑन-स्क्रीन अनुभव के साथ, अर्जुन गेम को पलटने और दर्शकों को एक ऐसा रूप दिखाने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा. पवन सिंह

चार्ट-टॉपिंग गानों से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने हमेशा जिंदगी को किंग साइज में जिया है. राइज एंड फॉल में, वे उसी स्वैग, आत्मविश्वास और जोश के साथ नजर आ रहे हैं. टावर के अंदर, उनकी बेबाक और निडरता खेल को और भी ऊंचा उठा सकती है.