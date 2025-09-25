तीसरी बार मां बनीं रिहाना, ग्लोबल स्टार ने दिया बेबी गर्ल को जन्म, खास अंदाज में दिखाई बेटी की पहली झलक
रिहाना-एएसएपी रॉकी ने अपने तीसरे बच्चे का स्वागत किया. रिहाना ने अपने न्यू बॉर्न बेबी की पहली झलक के साथ नाम का खुलासा किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2025 at 2:15 PM IST
हैदराबाद: बारबेडियन गायिका रिहाना और एएसएपी रॉकी ने अपने तीसरे बच्चे का स्वागत किया है. इस बार कपल को एक बेबी गर्ल का आशीर्वाद मिला है. रिहाना ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ यह खबर साझा की. गायिका ने अपने बेबी के नाम के साथ उसकी पहली झलक भी दिखाई है.
रिहाना ने एक बच्ची को जन्म दिया है. 37 साल की गायिका ने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी साझा करते हुए कहा है कि उन्होंने 13 सितंबर को अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया है. उन्होंने 2 तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'रॉकी आयरिश मेयर्स 13 सितंबर 2025.'
पहली तस्वीर में रिहाना अपनी बेटी को गोद में लिए और उसे प्यार से निहारती हुई नजर आ रही थीं. इसके साथ ही बच्ची के गुलाबी रंग के एक्सेसरीज की एक और तस्वीर भी थी. इस तस्वीर में छोटा-सा बॉक्सिंग ग्लव्स नजर आ रहा है. अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, इस जोड़े ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम रॉकी आयरिश मेयर्स रखा है, जिसका जन्म 13 सितंबर, 2025 को हुआ. 2022 में RZA और 2023 में रायइट नाम के बेटों के जन्म के बाद यह उनकी पहली बेटी है.
इस पोस्ट ने लोगों का ध्यान खींचा. कई लोगों ने पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए बच्ची के लिए प्यार और दुआएं भेजीं. निकी मिनाज, नाओमी कैंपबेल और डोनाटेला वर्साचे जैसी हस्तियों ने भी इस पर प्रतिक्रियाएं दीं. एएसएपी रॉकी ने भी एक प्यारा सा कमेंट किया और लिखा, 'मेरी लिटिल लेडीज.'
रिहाना और रॉकी ने 2025 मेट गाला में प्रेग्नेंसी का एलान किया था. इस फैंशन इवेंट में रिहाना अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में, रॉकी ने बताया कि वे एक लड़की की उम्मीद कर रहे थे.
रिहाना और रॉकी का रिश्ता 2012 से है. वे एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में अपना हिट गाना 'कॉकीनेस' गाया के बाद से एक-दूसरे के साथ रहने लगे थे. लंबे समय तक दोस्त रहने के बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी. इस जोड़े ने एलान किया कि वे 2022 में अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं. उन्होंने 2023 के सुपर बाउल हाफटाइम शो के दौरान अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी का एलान किया था.