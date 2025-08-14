बेंगलुरु (कर्नाटक): सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार, 14 अगस्त को रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन और अन्य आरोपियों को दी गई जमानत को रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि लोकप्रियता चाहे जो भी हो, सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं.
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामियां हैं.' कोर्ट ने आगे कहा, 'सभी व्यक्ति, चाहे उनकी लोकप्रियता, शक्ति या विशेषाधिकार कुछ भी हों, कानून सबके लिए एक बराबर है. सभी कानून के अधीन हैं.'
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दर्शन और सह-आरोपी को जमानत देने संबंधी कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया है. पिछले महीने, पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
VIDEO | Observing that persons regardless of popularity are equal before the law, the Supreme Court on Thursday cancelled the bail granted to actor Darshan and other accused in the Renukaswamy murder case. A bench of Justices J B Pardiwala and R Mahadevan set aside the Karnataka… pic.twitter.com/kF4Q8v7iXx— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2025
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर कानूनी खामियां हैं. साथ ही, जमानत देने का कोई विशेष कारण दर्ज नहीं किया गया है. पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश एक ऐसे अधिकार को दर्शाता है जिसमें कानूनी रूप से प्रासंगिक तथ्यों की महत्वपूर्ण चूक शामिल है.
न्यायमूर्ति महादेव ने पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा, 'अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका और मुकदमे में हस्तक्षेप के वास्तविक जोखिम पर पर्याप्त विचार किए बिना ऐसे गंभीर मामले में जमानत देना पूरी तरह से अनुचित विवेकाधिकार (निर्णय लेने की स्वतंत्रता) का प्रयोग है.'
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय प्रशासन के लिए एक वास्तविक और आसन्न खतरा है और मुकदमे की प्रक्रिया को भी पटरी से उतार सकती है. न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, 'यह निर्णय एक बहुत ही बड़ा मैसेज देता है कि आरोपी कोई भी हो, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, वह कानून से ऊपर नहीं है.'
24 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जून में 33 साल की रेणुकास्वामी के अपहरण, यातना और हत्या के मुख्य आरोपी, एक्टर दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट के जमानत दिए जाने की निंदा करते हुए कहा, 'यह प्रथम दृष्टया विवेकाधिकार के विकृत प्रयोग का मामला है. प्रतिवादी आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जाती है. पीठ ने कहा, 'संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आरोपी को तुरंत हिरासत में लें.'
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने दर्शन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से कहा, 'क्या आपको नहीं लगता कि हाई कोर्ट ने बरी करने का आदेश दिया है? सभी सातों को बरी करने के लिए कारण बताने के कई तरीके हैं. बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कि हाई कोर्ट सभी जमानत याचिकाओं पर एक ही तरह का आदेश देता है?' दवे ने कहा कि हाई कोर्ट के निष्कर्ष प्रारंभिक हैं और यह मुकदमे को बाध्यकारी नहीं बनाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रम्या का रिएक्शन
रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के लिए गए फैसले पर कन्नड़ एक्ट्रेस और पूर्व सांसद रम्या की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि इस फैसले ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि कानून के सामने सभी समान हैं.
रम्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ पोस्ट शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, 'रेणुकास्वामी हत्याकांड में दर्शन और अन्य की जमानत रद्द करने का आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि कानून के सामने सभी समान हैं.'
उन्होंने आगे लिखा है, 'बाकी सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूंगी कि उचित प्रक्रिया का पालन करें, न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए रखें. यह लंबा और कठिन है, लेकिन सुरंग के अंत में रोशनी जरूर है. कानून अपने हाथ में न लें, न्याय जरूर मिलेगा. सबसे जरूरी बात, अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चे रहें.'
रम्या को दर्शन के फैंस ने रेप करने की दी थी धमकी
कुछ दिन पहले रम्या पर दर्शन के फैंस ने ऑनलाइन हमला किया था, जब उन्होंने मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए रेणुकास्वामी के परिवार को न्याय मिलने का भरोसा जताया था. दर्शन के फैंस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बलात्कार की धमकियां दीं. दर्शन के फैंस के खिलाफ रम्या ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है.