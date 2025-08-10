Essay Contest 2025

सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने 'परिणीता' के इस मशहूर गाने को किया याद, बोलीं- यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि... - REKHA ON KAISI PAHELI SONG

'परिणीता' एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के फेमस गाने 'कैसी पहेली' पर रेखा ने खुलकर बात की है.

मुंबई: 'परिणीता' की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पीवीआर आईनॉक्स इसे फिर से रिलीज करेगा. शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1914 के बंगाली उपन्यास पर आधारित यह रोमांटिक ड्रामा विद्या बालन के करियर के 20 साल और विनोद चोपड़ा फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सिनेमाघरों में वापसी कर रहा है. प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म को 8K रेजोल्यूशन में रीमास्टर्ड 5.1 सराउंड साउंड के साथ रीस्टोर किया है. इसे पूरा करने में प्रसाद फिल्म लैब्स 4 साल लगे थे.

'परिणीता' में विशेष भूमिका निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री रेखा ने फिल्म 'कैसी पहेली' के अपने गाने के बारे में बात की है. इस गाने में रेखा रेट्रो आउटफिट में नजर आई थी. इस गाने को सुनिधि चौहान ने आवाज दिया था.

इस गाने के बारे में बात करते हुए रेखा ने कहा,''कैसी पहेली' सिर्फ एक गाना नहीं था, यह एक मूड, एक माहौल और जिंदगी का एक रूपक था. यह गाना इतना जबरदस्त था, कि इसने मुझे बीते जमाने और अपनी कहानी की मालिक एक महिला की रहस्यमयी दुनिया की याद दिला दी.'

उन्होंने आगे बताया, '20 साल पहले भी, यह गाना अनोखा था और आज भी. इसकी रचना दुर्लभ थी. इसकी कविता उस समय के ज्यादातर गीतों से अलग थी. जैसे ही मैंने उस जैज क्लब के सेट पर कदम रखा, मैं जैज गायिका बन गई. आज भी, जब मैं यह गीत सुनती हूं, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. यह उन पहेलियों में से एक है, जिन्हें आप कभी सुलझाना नहीं चाहते. आप बस इसे जीना चाहते हैं.'

रेखा भले ही 'परिणीता' में सिर्फ एक गाने के लिए नजर आई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी इतनी जबरदस्त है कि पूरी फिल्म में आज भीगूंज सुनाई देती है. यह एक ऐसा स्थायी प्रभाव जो सिर्फ उनके जैसी वाली अदाकारा ही पैदा कर सकती है.

'कैसी पहेली' कहानी के एक अहम मोड़ पर आता है, जो कहानी को आगे बढ़ाता है. सुनिधि चौहान की मधुर आवाज में यह गाना पुराने जमाने और इसमें छिपे रहस्य को दर्शाता है. लेकिन असल में रेखा ही हैं जो इस गाने को एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं.

'परिणीता' ने राष्ट्रीय और फिल्मफेयर पुरस्कारों समेत कई पुरस्कार और प्रशंसाएं हासिल की हैं. प्रदीप सरकार की निर्देशित इस म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म में विद्या बालन, संजय दत्त और सैफ अली खान अहम भूमिका में थे. पीवीआर आईनॉक्स 29 अगस्त, 2025 को 'परिणीता' को फिर से रिलीज करने के लिए तैयार है.

