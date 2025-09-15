Real Kashmir Football Club: OTT पर उजागर होगी कश्मीर के पहले प्रोफेशनल फुटबॉल टीम की दिल दहला देने वाली कहानी
सोनी लिव पर एक नया स्पोर्ट्स ड्रामा 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' जल्द आने वाला है. मेकर्स ने इस सीरीज का टीजर जारी किया है.
Published : September 15, 2025 at 8:58 PM IST
कश्मीर: एक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब और मानव कौल सोनी लिव के आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. इस शो में अभिशांत राणा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है. मेकर्स ने एक टीजर जारी किया है जो कश्मीर में खेल, जुनून और दृढ़ संकल्प की एक प्रेरक कहानी बताता है.
रविवार को, मेकर्स ने 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' का टीजर जारी किया. सीरीज के बारे में संक्षिप्त परिचिय बारे में जानकारी देते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'एक नए खिलाड़ी की कहानी, अजनबियों की कहानी, उथल-पुथल की कहानी, लेकिन सबसे बढ़कर, प्यार की कहानी: खेल के लिए, कश्मीर के लिए, संभावनाओं के लिए, एक सच्ची कहानी से प्रेरित, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब.'
'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' के टीजर की एक भावुक पंक्ति सब कुछ कह देती है. वह पंक्ति हैं, 'सड़क पर पत्थर फेंकने के बजाय, युवा फुटबॉल के मैदान पर अपनी पहचान बना रहे हैं.' सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह ड्रामा उन लोगों की कहानी है जिन्होंने कश्मीर के अपने "रियल मैड्रिड" की कल्पना करने का साहस किया और उन नए खिलाड़ियों की भी जिन्होंने इसके लिए खेलने के लिए कमर कस ली.
असली कश्मीर की जड़ें 2014 में जाती हैं, जब बाढ़ ने घाटी में घरों और सड़कों को निगल लिया था और परिवार तबाह हो गए थे. उन निराशाजनक महीनों में, एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक शमीम मेहराज और व्यवसायी संदीप चट्टू का मानना था कि फुटबॉल निराशा से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है. जो युवाओं को व्यस्त रखने के लिए पिकअप मैचों के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक प्रोफेशनल क्लब के रूप में बदल गया.
2016 में गठित, रियल कश्मीर एफसी ने महज दो साल बाद आई-लीग में पदोन्नति हासिल करके फुटबॉल जगत को चौंका दिया. उनके उदय ने घाटी को वह चीज दी, जिसकी उसे लंबे समय से इंतजार था. वो थी- पहचान, संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि प्रतिभा के लिए.
इस क्लब ने श्रीनगर में जल्द ही अपने फैंस बना लिए. श्रीनगर के टीआरसी टर्फ ग्राउंड में होने वाले मैच उत्सव में बदल गए, जहां परिवार कंबल ओढ़े, कंगड़ियां पास में रखीं और कड़ाके की ठंड में जयकारे लगाती रहीं. विक्रेताओं को याद है कि मैच के दिनों में वे पूरे एक हफ्ते से भी ज्यादा केहवा बेचते थे.
उनका सबसे कड़ा मुकाबला लोनस्टार कश्मीर एफसी के खिलाफ था, एक ऐसी प्रतिद्वंद्विता जिसमें पड़ोसियों के बीच मुकाबलों का तड़का था. समर्थकों के लिए, यह सिर्फ अंकों का मामला नहीं था, बल्कि यह साबित करने का मामला था कि कश्मीर राष्ट्रीय फुटबॉल की कहानी का हिस्सा है.
टीजर में एक किरदार (शायद शमीम) पूछता है, 'सर, कश्मीर के बिना पूरा भारत कैसा होगा?' यह सवाल उस गर्व को दर्शाता है जो हर बार रियल कश्मीर के मैदान में उतरने पर फैंस को महसूस होता था.
रियल कश्मीर की नींव इसके दोनों संस्थापकों से जुड़ी थी. चट्टू अपनी अथक वकालत से क्लब का चेहरा बने, वहीं शमीम ने भी इसकी शुरुआती दिशा तय करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 2020 में, उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए क्लब छोड़ दिया और चट्टू और बाद में व्यवसायी अरशद शॉल को इसकी बागडोर सौंपी.दिसंबर 2023 में 57 वर्ष की आयु में चट्टू के अचानक निधन से खिलाड़ी और फैंस दोनों ही स्तब्ध रह गए.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री उस्मान मजीद ने उन्हें "वह व्यक्ति जिसकी दूरदर्शिता ने इसे संभव बनाया" कहा. मजीद ने कहा, 'उनकी विरासत सिर्फ़ एक फ़ुटबॉल क्लब नहीं है, यह एक भावना, एक आंदोलन और घाटी भर के युवाओं के लिए आशा की किरण है.'
The story of @realkashmirfc is not just about the rise of a team, but about the vision of one remarkable man Late Sandeep Chatoo. It was his dedication, tireless hard work, and unshakable belief that gave birth to this inspiring club. He gathered raw talent from every nook and… https://t.co/lbZoAX8Xn7— Usman Majid (@UsmanMajid_) September 15, 2025
सालों से, क्लब ने रियल कश्मीर कप की मेजबानी की है और विदेशी खिलाड़ियों का स्वागत किया है जो स्थानीय नए खिलाड़ियों के लिए मार्गदर्शक बने हैं. कश्मीरी जुनून और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के मिश्रण ने टीम को एक विशिष्ट पहचान दी है.
कई युवाओं के लिए, रियल कश्मीर का मतलब पलायन और महत्वाकांक्षा है. टीजर में एक पंक्ति कहती है, 'यहां के लोगों को न केवल काम मिलता है, बल्कि सम्मान भी मिलता है. वही सम्मान जिसके लिए कश्मीरी सालों से तरस रहे हैं.'
फुटबॉलर खालिद कयूम का मानना है कि क्लब ने पहले ही अपनी अमिट छाप छोड़ दी है. उन्होंने कहा, 'रियल कश्मीर ने एक ऐसा मंच देती है, जहां स्थानीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से सीख सकते हैं. जैसे-जैसे बुनियादी ढांचा विकसित होता रहेगा, ऐसी और टीमें कश्मीर में फुटबॉल के स्तर को ऊंचा उठाएंगी.'
आगामी सीरीज का निर्माण जया एंटरटेनमेंट और ओशुन एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है, जिसमें मोहम्मद जीशान अय्यूब और मानव कौल मुख्य भूमिकाओं में हैं. कलाकारों में अभिशांत राणा, मुअज्जम भट, प्रिया चौहान, अनमोल ठाकेरियाधिल्लन, अफनान फाजली और शहीम भट भी शामिल हैं. इसका सह-निर्देशन महेश मथाई और राजेश मापुस्कर ने किया है.