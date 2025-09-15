ETV Bharat / entertainment

Real Kashmir Football Club: OTT पर उजागर होगी कश्मीर के पहले प्रोफेशनल फुटबॉल टीम की दिल दहला देने वाली कहानी

'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' ( Poster )

Published : September 15, 2025 at 8:58 PM IST

कश्मीर: एक्टर मोहम्मद जीशान अय्यूब और मानव कौल सोनी लिव के आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. इस शो में अभिशांत राणा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है. मेकर्स ने एक टीजर जारी किया है जो कश्मीर में खेल, जुनून और दृढ़ संकल्प की एक प्रेरक कहानी बताता है. रविवार को, मेकर्स ने 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' का टीजर जारी किया. सीरीज के बारे में संक्षिप्त परिचिय बारे में जानकारी देते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'एक नए खिलाड़ी की कहानी, अजनबियों की कहानी, उथल-पुथल की कहानी, लेकिन सबसे बढ़कर, प्यार की कहानी: खेल के लिए, कश्मीर के लिए, संभावनाओं के लिए, एक सच्ची कहानी से प्रेरित, रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब.' 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' के टीजर की एक भावुक पंक्ति सब कुछ कह देती है. वह पंक्ति हैं, 'सड़क पर पत्थर फेंकने के बजाय, युवा फुटबॉल के मैदान पर अपनी पहचान बना रहे हैं.' सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह ड्रामा उन लोगों की कहानी है जिन्होंने कश्मीर के अपने "रियल मैड्रिड" की कल्पना करने का साहस किया और उन नए खिलाड़ियों की भी जिन्होंने इसके लिए खेलने के लिए कमर कस ली. असली कश्मीर की जड़ें 2014 में जाती हैं, जब बाढ़ ने घाटी में घरों और सड़कों को निगल लिया था और परिवार तबाह हो गए थे. उन निराशाजनक महीनों में, एक स्थानीय समाचार पत्र के संपादक शमीम मेहराज और व्यवसायी संदीप चट्टू का मानना ​​था कि फुटबॉल निराशा से बाहर निकलने का एक रास्ता हो सकता है. जो युवाओं को व्यस्त रखने के लिए पिकअप मैचों के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही एक प्रोफेशनल क्लब के रूप में बदल गया. 2016 में गठित, रियल कश्मीर एफसी ने महज दो साल बाद आई-लीग में पदोन्नति हासिल करके फुटबॉल जगत को चौंका दिया. उनके उदय ने घाटी को वह चीज दी, जिसकी उसे लंबे समय से इंतजार था. वो थी- पहचान, संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि प्रतिभा के लिए. इस क्लब ने श्रीनगर में जल्द ही अपने फैंस बना लिए. श्रीनगर के टीआरसी टर्फ ग्राउंड में होने वाले मैच उत्सव में बदल गए, जहां परिवार कंबल ओढ़े, कंगड़ियां पास में रखीं और कड़ाके की ठंड में जयकारे लगाती रहीं. विक्रेताओं को याद है कि मैच के दिनों में वे पूरे एक हफ्ते से भी ज्यादा केहवा बेचते थे.