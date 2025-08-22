मुंबई: दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने एक झूठे सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया था कि उनका निधन हो गया है. अभिनेता ने खुलासा किया कि इस झूठी खबर से उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों में भारी खलबली मच गई.

अभिनेता रजा मुराद ने शुक्रवार, 22 अगस्त को मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनकी मौत के बारे में एक झूठा सोशल मीडिया पोस्ट ऑनलाइन प्रसारित किया गया, जिससे वह बार-बार इन अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते-देते 'थक' गए हैं. उन्होंने कहा कि इस अफवाह ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया और उन्हें बार-बार यह स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह जीवित हैं.

एएनआई से बात करते हुए रजा मुराद ने दावा किया कि किसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि उस पोस्ट में उनकी जन्मतिथि और 'मौत की एक फर्जी तारीख' के साथ-साथ एक श्रद्धांजलि भी दी गई थी.

रजा मुराद ने कहा, 'कुछ लोग, जिनकी वजह मुझे समझ नहीं आती, मेरे वजूद से परेशान लग रहे हैं. उन्होंने मेरी मौत के बारे में पोस्ट किया और संवेदना भी व्यक्त की. उन्होंने लिखा कि मैंने कई सालों तक काम किया, लेकिन अब मुझे याद करने वाला कोई नहीं है. उन्होंने उस पोस्ट में मेरे जन्मदिन और मृत्यु की एक फर्जी तारीख का भी जिक्र किया. यह बहुत गंभीर मामला है.'

अभिनेता ने कहा कि वह इस गलत सूचना पर लगातार सफाई देते-देते थक चुके हैं. उन्होंने कहा, 'लोगों को यह बताते-बताते मेरा गला, जीभ और होंठ सूख गए हैं कि मैं जिंदा हूं. यह झूठी खबर हर जगह फैल गई है. मुझे दुनिया भर से फोन और मैसेज आ रहे हैं. लोग मुझे इस पोस्ट की प्रतियां भी भेज रहे हैं.'

मुराद ने अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति की आलोचना करते हुए कहा है, 'जिसने भी ऐसा किया है, उसकी मानसिकता बहुत खराब है. वह बहुत ही तुच्छ इंसान लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं की, इसीलिए उसे ऐसी घटिया हरकतें करने में मजा आता है.'

रजा मुराद का बयान (ANI)

उन्होंने इस तरह की झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आग्रह किया. उन्होंने आगे कहा, 'यह अब बंद होना चाहिए. यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है. मशहूर हस्तियों को अक्सर जीवित रहते हुए मृत घोषित कर दिया जाता है. यह गलत है और जो भी ऐसा करता है उसे सजा मिलनी चाहिए.'

मुराद ने पुष्टि की कि पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा, 'उन्होंने मेरी शिकायत स्वीकार कर ली है और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं. उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वे मामले की तह तक जाएंगे और जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ेंगे. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

रजा मुराद को 1970 के दशक से हिंदी, भोजपुरी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 250 से ज्यादा फिल्मों में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है. अपनी भारी आवाज के लिए मशहूर उन्हें दुर्जेय खलनायकों और सहानुभूतिपूर्ण, भाईचारे वाले किरदारों के लिए भी सराहा जाता है.