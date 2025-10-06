ETV Bharat / entertainment

'थामा' से 'पुष्पा 3' तक, रश्मिका मंदाना की झोली में हैं इतनी फिल्में, क्या शादी से पहले होंगी रिलीज?

रश्मिका मंदाना की अपकमिंग फिल्में ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : October 6, 2025 at 4:05 PM IST | Updated : October 6, 2025 at 4:33 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को लेकर कहा जा रहा है कि वह अगले साल यानी 2026 में एक्टर विजय देवरकोंडा से शादी रचाने जा रही है. इस पर अभी कथित कपल का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे रश्मिका मंदाना की उन पांच फिल्मों के बारे में जो इस साल और आने वाले सालों में रिलीज होने जा रही है. रश्मिका ने मौजूदा साल में छावा, सिकंदर और कुबेरा जैसी फिल्मों में काम किया है और अब उनकी झोली में कई फिल्में हैं, चलिए जानते हैं इनके बारे में. थामा हॉरर लव-स्टोरी फिल्म थामा इस दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. स्त्री के मेकर्स मडोक फिल्म्स थामा के निर्माता हैं, जिसमें रश्मिका मंदाना का पहली बार भूतिया अंदाज देखने को मिलेगा. इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना होंगे. फिल्म 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म का ट्रेलर दर्शकों की उत्साह बढ़ा चुका है. मैसा धनुष स्टारर फिल्म कुबेरा की रिलीज के दौरान बीती 27 जून 2025 को रश्मिका ने अपने फैंस को नई फिल्म मैसा का तोहफा दिया था. इस फिल्म से एक्ट्रेस का खूंखार फर्स्ट लुक सामने आया था. रश्मिका की यह फिल्म तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन रविंद्र पुले ने किया है.

रैंबो रश्मिका मंदाना एक्टर देव मोहन के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म रैंबो में भी नजर आएंगी. इसकी फिल्म की शूटिंग बहुत पहले ही शुरू हो चुकी है और फिल्म शुरू होने की अपडेट खुद रश्मिका ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इस फिल्म का निर्देशन शांतारुबन कर रहे हैं. एनिमल पार्क साल 2023 में संदीप रेड्डी वांगा फिल्म एनिमल से धमाका करने के बाद अब फिल्म एनिमल पार्क पर काम कर रहे हैं. रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना की जोड़ी बड़े पर्दे पर एक बार फिर सनसनी मचाती नजर आएगी. पुष्पा 3 अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा के दोनों पार्ट में रश्मिका ने शानदार रोल प्ले किया है और अब सुकुमार फिल्म के तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं. पुष्पा 2 द रूल के अंत में दर्शकों के लिए पुष्पा 3 का हिंट छोड़ा गया था, जिसमें विजय देवराकोंडा भी नजर आएंगे. द गर्लफ्रेंड रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में एक फिल्म द गर्लफ्रेंड भी है, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है. इस फिल्म की रिलीज डेट 7 नवंबर 2025 है, जिसमें रश्मिका अलग ही अवतार में नजर आने वाली हैं. यह फिल्म तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में भाषा में रिलीज होगी. कॉकटेल 2 रिपोर्ट्स की मानें तो साल 2012 में रिलीज हुई सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी स्टारर फिल्म कॉकटेल का दूसरा पार्ट आ रहा है, जिसमें रश्मिका मंदाना नजर आएंगी. हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म की शूटिंग यूरोप में शुरू हो चुकी है. फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन भी होंगी. यह साल 2026 में रिलीज हो सकती है. फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया कर रहे हैं. ये भी पढ़ें: नाक में नथ, हाथ में खंजर, आंखों में आक्रोश, 'मैसा' से रश्मिका का फर्स्ट लुक आउट, लोगों को याद आईं अनुष्का शेट्टी

Last Updated : October 6, 2025 at 4:33 PM IST