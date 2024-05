ETV Bharat / entertainment

सलमान खान की 'सिकंदर' में हुई रश्मिका मंदाना की एंट्री, 'श्रीवल्ली' ने फोटो शेयर कर किया कंफर्म - Rashmika Mandanna

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 9, 2024, 10:35 AM IST | Updated : May 9, 2024, 11:06 AM IST

रश्मिका मंदाना-सलमान खान ( @rashmika_mandanna/@beingsalmankhan )

हैदराबाद : सलमान खान की आने वाली फिल्म 'सिकंदर' के लिए साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को चुना गया है. रश्मिका ने सोशल मीडिया पर सलमान खान समेत फिल्म मेकर के साख एक फोटो शेयर कर इसकी पुष्टि की है. एआर मुर्गदोस की निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह फिल्म ईद 2025 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'श्रीवल्ली' सलमान खान की अगली 'सिकंदर' के कलाकारों में शामिल हो गई हैं. आज, 9 मई को नाडियाडवाला पोते और वर्दा खान एस नाडियाडवाला ने रश्मिका मंदाना को अपने टीम में शामिल करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है और उसे एक्ट्रेस को टैग किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'सिकंदर में सलमान खान के साथ अभिनय करने के लिए शानदार रश्मिका मंदाना का स्वागत. ईद 2025 पर उनके ऑन-स्क्रीन जादू के दिखाने का इंतजार नहीं कर सकते.' रश्मिका मंदाना की इंस्टाग्राम स्टोरी (@rashmika_mandanna) मेकर्स की ओर साझा किए गए पोस्ट को रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर लिया है और कैप्शन में लिखा है, 'आप लोग काफी समय से मुझसे अगला अपडेट पूछ रहे हैं और यह यहां है.. सरप्राइज. मैं सिकंदर का हिस्सा बनकर वास्तव में आभारी और सम्मानित महसूस कर रही हूं. यह 2025 में ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी'. सलमान खान ने इस साल ईद पर अपने अगले प्रोजेक्ट 'सिकंदर' का एलान किया था. फिल्म की शूटिंग शूरू हो गई है. सेट से सलमान खान की एक तस्वीर भी सामने आई है. फोटो में सुपरस्टार को सेट पर एक लड़की के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: सलमान खान ने शुरू की 'सिकंदर' की शूटिंग?, सेट से वायरल तस्वीर पर फैंस हुए कन्फ्यूज - Salman Khan

हैदराबाद : सलमान खान की आने वाली फिल्म 'सिकंदर' के लिए साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को चुना गया है. रश्मिका ने सोशल मीडिया पर सलमान खान समेत फिल्म मेकर के साख एक फोटो शेयर कर इसकी पुष्टि की है. एआर मुर्गदोस की निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित यह फिल्म ईद 2025 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'श्रीवल्ली' सलमान खान की अगली 'सिकंदर' के कलाकारों में शामिल हो गई हैं. आज, 9 मई को नाडियाडवाला पोते और वर्दा खान एस नाडियाडवाला ने रश्मिका मंदाना को अपने टीम में शामिल करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है और उसे एक्ट्रेस को टैग किया है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'सिकंदर में सलमान खान के साथ अभिनय करने के लिए शानदार रश्मिका मंदाना का स्वागत. ईद 2025 पर उनके ऑन-स्क्रीन जादू के दिखाने का इंतजार नहीं कर सकते.' रश्मिका मंदाना की इंस्टाग्राम स्टोरी (@rashmika_mandanna) मेकर्स की ओर साझा किए गए पोस्ट को रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पर लिया है और कैप्शन में लिखा है, 'आप लोग काफी समय से मुझसे अगला अपडेट पूछ रहे हैं और यह यहां है.. सरप्राइज. मैं सिकंदर का हिस्सा बनकर वास्तव में आभारी और सम्मानित महसूस कर रही हूं. यह 2025 में ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी'. सलमान खान ने इस साल ईद पर अपने अगले प्रोजेक्ट 'सिकंदर' का एलान किया था. फिल्म की शूटिंग शूरू हो गई है. सेट से सलमान खान की एक तस्वीर भी सामने आई है. फोटो में सुपरस्टार को सेट पर एक लड़की के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है. यह भी पढ़ें: सलमान खान ने शुरू की 'सिकंदर' की शूटिंग?, सेट से वायरल तस्वीर पर फैंस हुए कन्फ्यूज - Salman Khan

Last Updated : May 9, 2024, 11:06 AM IST