रश्मिका मंदाना बर्थडे: 3 साल, 3 सुपरहिट फिल्में, 'नेशनल क्रश' की इन फिल्मों ने की 3 हजार करोड़ से ज्यादा की कमाई - RASHMIKA MANDANNA BIRTHDAY

Published : April 5, 2025 at 11:33 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 11:47 AM IST

हैदराबाद: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हसीना रश्मिका मंदाना आज 5 अप्रैल को 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. रश्मिका को उनके फैंस सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. रश्मिका फिलहाल सलमान खान की मास एक्शन फिल्म सिकंदर में दिख रही हैं, जो कि ईद के मौके पर 30 मार्च को रिलीज हुई है. सिकंदर कुछ खास नहीं चल रही है, लेकिन सिकंदर से पहले रश्मिका ने बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक लगातार तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. 29 साल की हो चुकीं रश्मिका मंदाना अपने 9 साल के फिल्म करियर में अभी तक 10 से ज्यादा हिट फिल्में दे चुकी हैं. रश्मिका ने साल 2016 में रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म किरिक पार्टी से अपने अभिनय की शुरुआत की थी. रश्मिका बॉलीवुड के तीनों खान में से एक सलमान के साथ काम कर चुकी हैं. रश्मिका की हिट फिल्मों में गीता गोविंदम, डियर कॉमरेड, सरीलेरू निक्केवरू, भीष्मा, पुष्पा- द राइज, वारिषु, एनिमल, पुष्पा 2 द रूल और छावा शामिल हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रूल किया है. रश्मिका ने एनिमल, पुष्पा 2 द रूल और छावा लगातार तीन सुपरहिट फिल्में दी हैं. वहीं, सिकंदर के ना चलने से एक्ट्रेस के करियर पर बड़ा असर पड़ सकता है.

