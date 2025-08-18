हैदराबाद: सबसे बड़ा दुश्मन है 'शक' और महेश बाबू प्रेजेंट्स वेंकटेश की राव बहादुर के टीजर में दिखाया गया है कि कहानी का हीरो इसी दुश्मन यानी शक के वश में है. इस फिल्म को GMB एंटरटेनमेंट, A+S मूवीज, श्रीचक्रास एंटरटेनमेंट्स और महायान मोशन पिक्चर्स ने बनाया है.

महेश बाबू प्रेज़ेंट्स, वेंकटेश महा की फिल्म राव बहादुर का फर्स्ट लुक पोस्टर आते ही छा गया था. इसमें सत्यदेव का जबरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखने को मिला, जिसने सबको हैरान कर दिया. पोस्टर ने साफ कर दिया था कि कुछ अलग और खास आने वाला है. जैसे-जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता गया, मेकर्स ने रिलीज़ को लेकर सबको उत्सुक बनाए रखा और अब इंतजार खत्म हो चुका है. यूनिक और दिलचस्प अंदाज में बनी इस फिल्म का धमाकेदार टीजर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है और सबसे खास बात यह है कि राव बहादुर के टीजर को खुद एस.एस. राजामौली ने लॉन्च किया है.

राव बहादुर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा टीजर अब रिलीज हो गया है. इसमें सत्यदेव नजर आ रहे हैं और यह टीजर पैन-इंडिया फिल्मों के लिए एक नया रिकॉर्ड बना रहा है. पहले लुक में जहां सत्यदेव का शानदार बदला हुआ अंदाज दिखा था, वहीं टीजर हमें एक बड़ी और अलग दुनिया में ले जाता है. ये टीजर अपने अनोखे स्टाइल और शानदार विजुअल्स से सबको आकर्षित कर रहा है. अब दर्शकों का जोश और भी बढ़ गया है, क्योंकि राव बहादुर वाकई में एक अलग और जबरदस्त पैन-इंडिया फिल्म बनने वाली है.

राव बहादुर का टीजर हमें एक रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है, जहां सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानियां छिपी हुई हैं. इसमें एक अलग ही यूनिवर्स दिखाया गया है, जिसमें ढेरों कहानियां आगे खुलने का इंतजार कर रही हैं. टीजर में सत्यदेव का नया और बदला हुआ लुक देखने लायक है, उनकी एक्टिंग भी कमाल की लग रही है.

फिल्म को एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा (Psychological Drama) बताया गया है, जो रहस्य और हकीकत के मिलन पर आधारित है. मेकर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में ‘Not Even A Teaser’ कहा है, लेकिन सच में ये आने वाली पैन-इंडिया फिल्म की एक झलक है, जो बेहद खास होने वाली है.

बड़े प्रोड्यूसर्स, एक खास सोच वाले डायरेक्टर और दमदार एक्टिंग करने वाले हीरो के साथ, राव बहादुर आने वाले सालों में देखने लायक सबसे खास भारतीय फिल्मों में से एक मानी जा रही है.

सुपरस्टार महेश बाबू और नम्रता शिरोडकर की GMB एंटरटेनमेंट के साथ, राव बहादुर एक नई फिल्म है, जिसे प्रसिद्ध निर्देशक वेंकटेश माहा बना रहे हैं. वेंकटेश माहा ने पहले कांचरापालेम और उमा महेश्वर उग्र रूपस्य जैसी सफल फिल्में बनाई हैं.

यह फिल्म A+S मूवीज और स्रीचक्रा एंटरटेनमेंट्स के साथ बनी है, जो तेलुगु सिनेमा की लोकप्रिय कंपनियां हैं. A+S मूवीज ने पहले GMB एंटरटेनमेंट के साथ मेजर बनाई थी और स्रीचक्रा एंटरटेनमेंट्स ने KA जैसी मशहूर फिल्म का समर्थन किया है. राव बहादुर की रिलीज़ गर्मियों 2026 में होगी.