रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला ने फिल्म की शूटिंग की पूरी, दर्शकों को जल्द मिलेगा बड़ा सरप्राइज

इस प्रोजेक्ट की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है. टीम ने हाल ही में आखिरी शेड्यूल खत्म किया है.

Ranveer Singh Wraps Up Shoot Of His Next With Bobby Deol and Sreeleela
रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला की फिल्म (Posters)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 5:07 PM IST

हैदराबाद: रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला की आने वाली फिल्म काफी चर्चा में है. सेट से झलकियां और लीक हुई तस्वीरें सामने आने के बाद से ही यह प्रोजेक्ट सुर्खियों में है. ऐसे में जब इस तिकड़ी को साथ में शूटिंग करते देखा गया, उसके बाद फैन्स के बीच इसे लेकर उत्सुकता बढ़ गई यह जानने के लिए कि आखिर यह टीम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है.

अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है. टीम ने हाल ही में आखिरी शेड्यूल खत्म किया है, जिससे इस साल के सबसे बड़े और रोमांचक प्रोजेक्ट्स में से एक की शूटिंग पूरी हो गई है.

रिपोर्ट्स की मानें तो, 'शूटिंग आराम से पूरी हो गई है और मेकर्स जल्द ही कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं. इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर अगले हफ्ते आ सकती है. रणवीर और श्रीलीला की जोड़ी बहुत अच्छी लगी है, जो नई, जोश से भरी हुई और दर्शकों को जरूर पसंद आएगी'.

फिलहाल फिल्म से जुड़ी जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन फैंस का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है. रणवीर सिंह लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं. वहीं, श्रीलीला ने फिल्म पुष्पा 2 द रूल में अपने आइटम नंबर किसिक से बॉलीवुड डायरेक्टर को बहुत इंप्रेस किया है.

अनुराग बसु फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' श्रीलीला बॉलीवुड के चॉकलेटी लुक एक्टर कार्तिक आर्यन के साथ दिखेंगी. इस फिल्म पर तेजी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि फिल्म रिलीज डेट भी कंफर्म हो गयी है. कहा जा रहा है कि यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.

