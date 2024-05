ETV Bharat / entertainment

800 करोड़ से ज्यादा के बजट में बन रही रणबीर कपूर की 'रामायण' पोस्टपोन, सामने आई ये वजह - Ranbir Kapoor Ramayana

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2024, 11:11 AM IST | Updated : May 21, 2024, 11:37 AM IST

रणबीर कपूर ( IANS- IMAGE )

Last Updated : May 21, 2024, 11:37 AM IST