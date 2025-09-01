ETV Bharat / entertainment

मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली फिल्म लव एंड वॉर के साथ एक बार फिर डायरेक्टर की कुर्सी पर लौट रहे हैं.

Ranbir Kapoor
रणबीर कपूर (ANI/Poster)
हैदराबाद: लव एंड वॉर के सेट पर रणबीर कपूर हाल ही में नजर आए. ये फिल्म काफी समय से चर्चा में है और प्रशंसक इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसा कि हमेशा की तरह, एक्टर इस बार भी अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश लुक में दिखाई दिए. इस दौरान रणबीर ने ब्लैक टी-शर्ट और ग्रे पैंट पहनी हुई थी.

मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली फिल्म लव एंड वॉर के साथ एक बार फिर डायरेक्टर की कुर्सी पर लौट रहे हैं. इससे पहले उन्होंने सीरीज हीरा मंडी के लिए कैमरा संभाला था. यह फिल्म जबरदस्त ड्रामा और ग्रैंड विजुअल्स का शानदार मेल दिखाने का वादा करती है. फिल्म की स्टारकास्ट भी काफी दमदार है.

इसमें रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट साथ नजर आने वाले हैं. बता दें कि इस फिल्म जरिए पहली बार ये तीनों सितारे एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. ऐसे में फैंस और फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर पहले से ही काफी चर्चा है.

ये बड़ा प्रोजेक्ट भंसाली की अगली सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है और इसे हाल के समय की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में गिना जा रहा है. तीन दमदार कलाकार और भंसाली की खास स्टोरीटेलिंग स्टाइल की वजह से इस फिल्म से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं.

ऐसे में सेट से निकलती झलकियां, जैसे हाल ही में रणबीर का लुक, फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और भी बढ़ा रही हैं. जैसे-जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ रही है, लव एंड वॉर लगातार चर्चा में बनी हुई है.

फैंस बेसब्री से नई झलकियों और अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं. सबको इस फिल्म की रिलीज का इंतजार है, जिसे एक बड़े सिनेमाई अनुभव के रूप में देखा जा रहा है.

