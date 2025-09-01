हैदराबाद: टीवी के पॉपुलर एक्टर राम कपूर आज 1 सितंबर को अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर उनके फैंस उन्हें जन्मदिन की खूब बधाई दे रहे हैं. उन्हें टीवी के हिट शो बड़े अच्छे लगते हैं और कसम से जाना जाता है. टीवी पर राम कपूर जाना माना चेहरा हैं, लेकिन पिछले कई समय से वह पर्दे से गायब रहे और फिर हाल ही में एक नए अवतार में सोशल मीडिया पर एंट्री ली. राम कपूर ने अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से चौंका दिया था. एक पॉडकास्ट के दौरान एक्टर ने कहा था कि उनके पास पैसा कमाने की ऐसी निन्जा टेक्निक है कि उससे उम्र भर बैठकर खाएंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राम कपूर 135 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं और उन्होंने खुलासा किया था उनके पास पैसा कमाने का ऐसा मंत्र है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी. एक्टर ने अपने इस अमीर होने के मंत्र के बारे में बताया, जिससे वह दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं.



क्या है अमीर होने का मंत्र?

राम कपूर ने लाफ्टर क्वीन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में अमीर होने का मंत्र दिया था. यहां टीवी एक्टर ने प्रॉपर्टी और निवेश के बारे में बारिकी से जानकारी दी. एक्टर ने बताया कि वह 6 महीने तक काम करते हैं और 6 महीने आराम से बैठते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए. एक्टर का मानना है कि बैंक में पड़ा पैसा डेड मनी होता है.



इसी पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि जब वह एक आलीशान लाइफ जी रहे हैं, कार, बंगला और अच्छा खासा बिजनेस है तो वह अब टीवी पर काम क्यों कर रहे हैं? तो इस पर एक्टर ने कहा, शुरुआत में पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी, जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया तो दूसरा काम भी शुरू कर दिया था, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, लाइफ लंबी है और फ्यूचर के लिए एबीसी कई प्लान रखने पड़ते हैं, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं, दुबई में भी मेरी पास प्रॉपर्टी है, इसी से ही आप अमीर बन पाएंगे, लेकिन यह पता होना जरूरी है कि पैसों को इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए मैं 6 महीने काम और 6 महीने आराम करता हूं और ऐसे ही आप अपने पैसों को तीन साल में डबल कर सकते हैं.