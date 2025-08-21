ETV Bharat / entertainment

राम गोपाल वर्मा ने आवारा कुत्तों पर के आदेश का किया समर्थन, 'डम्ब डॉग लवर्स' के लिए लिखा लंबा-चौड़ा नोट - RAM GOPAL VARMA

राम गोपाल वर्मा ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया है. इस मुद्दे पर उन्होंने कई सारे ट्वीट भी किए हैं.

Published : August 21, 2025 at 6:15 PM IST

हैदराबाद: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश पर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कोर्ट के इस आदेश का सम्मान करते हुए उनका समर्थन किया है. साथ ही डॉग लवर्स पर एक लंबा-चौड़ा नोट लिखा है.

21 अगस्त को राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर कई सारे ट्वीट्स किए हैं. एक ट्वीट में उन्होंने डॉग लवर्स को डम्ब तक बोल दिया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'उन सभी डम्ब डॉग लवर्स से, जो मुझे कुत्तों से नफरत करने वाला समझते हैं, मैं यही कहता हूं, क्या तुम इतने अंधे, बहरे और दिमागी तौर पर मरे हुए हो कि सीसीटीवी कैमरों में बच्चों को काटते, कुचलते और मारते हुए नहीं देख सकते? क्या तुम रेबीज के बढ़ते मामलों की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते?'

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, 'यह सामान्य ज्ञान है कि किसी भी आपात स्थिति में आग, बाढ़, दंगे आदि तुम्हें पहले तात्कालिक खतरों से निपटना चाहिए, उसके बाद ही मूल कारणों और दीर्घकालिक समाधानों पर बहस करनी चाहिए. लेकिन यहां, जब आवारा कुत्तों के दांत बच्चों के गले पर हैं, तो तुम डॉग लवर्स दया और करुणा पर TED वार्ता करना चाहते हो. सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई अमूर्त नीतिगत नोट नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि आवारे कुत्तों का खतरा बहुत बढ़ गया है और मानव जीवन को प्राथमिकता के स्तर पर बचाना होगा.'

शेल्टर पर क्या बोले राम गोपाल वर्मा?
एक दूसरे पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने कुत्तों के शेल्टर होम के बारे में भी बात की है. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'शेल्टर की बात करें तो, डॉग लवर्स शेल्टर की कल्पना किसी साफ-सुथरे, स्वर्ग की तरह करते हैं जहा खुश पूंछें हिलती रहती हैं. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है. यह यातना शिविरों से भी बदतर होगा.जरा सोचिए, हजारों जंगली गली के कुत्तों को, जो क्षेत्रीय और आक्रामक हैं, पिंजरों में ठूंस दिया जाए. सिर्फ शोर ही चौबीसों घंटे भौंकने, चीखने-चिल्लाने और लड़ने-झगड़ने का एक बहरा कर देने वाला नरक बन जाएगा, जिससे देखभाल करने वाले पागल होकर मर जाएंगे. खुली सड़कों पर बीमारियां फैलती हैं.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'शेल्टर में, वे सड़ जाएंगे और रेबीज के वाहक, टीका लगाए गए कुत्तों के साथ मिलकर खांसी, पार्वो, डिस्टेंपर, पिस्सू, टिक्स फैलाएंगे, जो सब जंगल की आग की तरह फैलेंगे. शेल्टर में एक संक्रमित कुत्ता सैकड़ों कुत्तों को मार सकता है. वह जगह एनिमल शेल्टर से कम और एक जैविक डरावनी फैक्ट्री ज्यादा बन जाती है.'

राम गोपाल आगे लिखते हैं, 'अब कल्पना कीजिए कि पूरे शहर ऐसे सैकड़ों शेल्टर को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. यह कोई समाधान नहीं है, यह करुणा के नाम पर यातनापूर्ण रोग शिविरों का निर्माण है. और भारत में 8 करोड़ कुत्तों को खिलाने के लिए जरूरी पैसों की बात करें तो, अगर आप हर कुत्ते पर रोजाना सिर्फ 20 रुपये भी खर्च करें, तो भी यह 1600 करोड़ रुपये प्रतिदिन के बराबर है. कौन देगा? ट्विटर पर कुत्तों से प्यार करने वालों को? या करदाताओं को, जो पहले से ही बोझ तले दबे हैं? और ये सब किस लिए? सिर्फ अपने प्यारे कुत्तों के लिए एक यातनापूर्ण जीवन नर्क बनाने के लिए?'

राम गोपाल ने आवारा कुत्तों सो होने वाले खतरे के बारे में भी बात कि है. उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों का खतरा उन समस्याओं में से एक है जहां भावनाएं, सार्वजनिक सुरक्षा, कानून और पशु अधिकार, सभी आपस में टकराते हैं.

