राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' का नेक्स्ट शेड्यूल आज से शुरू, गाना शूट करेंगे RRR स्टार
फिल्म में राम चरण को एक्शन से भरपूर अवतार में देखा जाएगा, जो एक नई और दमदार बदलती छवि का वादा करता है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 2:49 PM IST
हैदराबाद: ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण, जिन्होंने अपने पिछली फिल्मों से तहलका मचा दिया था, अब अपनी बेहद इंतजार की जाने वाली अगली फिल्म पेड्डी के साथ बड़े पर्दे पर लौटने वाले हैं. इसकी घोषणा से ही फिल्म ने फैंस और इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दी है. फिल्म में राम चरण को एक्शन से भरपूर अवतार में देखा जाएगा, जो एक नई और दमदार बदलती छवि का वादा करता है और जो पहले ही हर तरफ चर्चा का विषय भी बन गया है.
पेड्डी के गाने की शूटिंग
जैसे-जैसे फिल्म पूरी होने के करीब आ रही है, मेकर्स की हर नई अपडेट से एक्साइटमेंट और बढ़ रही है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेड्डी का अगला शूटिंग शेड्यूल आज पुणे में शुरू होने वाला है, जहां टीम एक ग्रैंड सॉन्ग सीक्वेंस शूट करेगी.यह गाना, जिसे मास ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है, किसी और ने नहीं बल्कि फेमस कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है, जो इंडियन सिनेमा के सबसे चर्चित डांस नंबर देने के लिए जाने जाते हैं.
अब तक फिल्म की लगभग 60 फीसदी शूटिंग पूरी हो चुकी है, और मेकर्स ने हाल ही में फिल्म के पहले हिस्से का एडिट भी फाइनल कर लिया है. टैलेंटेड डायरेक्टर बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित, पेड्डी राम चरण को एक ऐसे अवतार में दिखाने का वादा करती है, जो पहले कभी नहीं देखा गया, जिसमें जबरदस्त एक्शन, रोमांचक कहानी और हाई-वोल्टेज एंटरटेनमेंट का मेल होगा.
बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित, पेड्डी में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही शिवराजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी हैं. इसे वेंकटा सतीश किलारु ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म राम चरण के 40वें बर्थडे के मौके पर 27 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.