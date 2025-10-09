ETV Bharat / entertainment

राम चरण की अपकमिंग फिल्म 'पेड्डी' का नेक्स्ट शेड्यूल आज से शुरू, गाना शूट करेंगे RRR स्टार

हैदराबाद: ग्लोबल सुपरस्टार राम चरण, जिन्होंने अपने पिछली फिल्मों से तहलका मचा दिया था, अब अपनी बेहद इंतजार की जाने वाली अगली फिल्म पेड्डी के साथ बड़े पर्दे पर लौटने वाले हैं. इसकी घोषणा से ही फिल्म ने फैंस और इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह पैदा कर दी है. फिल्म में राम चरण को एक्शन से भरपूर अवतार में देखा जाएगा, जो एक नई और दमदार बदलती छवि का वादा करता है और जो पहले ही हर तरफ चर्चा का विषय भी बन गया है.

पेड्डी के गाने की शूटिंग

जैसे-जैसे फिल्म पूरी होने के करीब आ रही है, मेकर्स की हर नई अपडेट से एक्साइटमेंट और बढ़ रही है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेड्डी का अगला शूटिंग शेड्यूल आज पुणे में शुरू होने वाला है, जहां टीम एक ग्रैंड सॉन्ग सीक्वेंस शूट करेगी.यह गाना, जिसे मास ब्लॉकबस्टर बताया जा रहा है, किसी और ने नहीं बल्कि फेमस कोरियोग्राफर जानी मास्टर ने कोरियोग्राफ किया है, जो इंडियन सिनेमा के सबसे चर्चित डांस नंबर देने के लिए जाने जाते हैं.