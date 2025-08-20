ETV Bharat / entertainment

'पेड्डी' में दिखेंगे राम चरण के कई दमदार लुक्स?, स्टार के पॉपुलर हेयर स्टाइलिस्ट संग सामने आया वीडियो - RAM CHARAN

पेड्डी के टीज़र रिलीज़ होने के बाद से ही पेड्डी ने दर्शकों को बांधकर रखा है, जिसमें थ्रिल और एडवेंचर दोनों नजर आया है.

Ram Charan
राम चरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 1:16 PM IST

हैदराबाद: बुच्ची बाबू साना की डायरेक्शन में बनी पेड्डी का टीज़र आते ही खूब चर्चा में आ गया है. एक्शन, ड्रामा और गुस्से से भरे इस टीजर को दर्शकों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है. इसमें रामचरण का नया और दमदार अंदाज़ देखकर फैन्स की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। हाल ही में रामचरण को स्टाइलिस्ट आलिम हकीम के साथ देखा गया. अब फैन्स में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो फिल्म में कई अलग-अलग लुक्स में नज़र आएंगे?

एक्टर राम चरण को मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट आलिम हकीम के पास जाते हुए देखा गया है. वहां उन्होंने अपने हेयरस्टाइल पर चर्चा भी की. इसी के बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि शायद रामचरण पेड्डी फिल्म में कई अलग-अलग लुक्स में नजर आएंगे.

टीज़र रिलीज़ होने के बाद से ही पेड्डी ने दर्शकों को बांधकर रखा है. इसमें दिखाया गया थ्रिल और एडवेंचर से भरा हुआ नया संसार अपने आप में एक अलग ही अनुभव देता है. टीज़र ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म बड़े पर्दे पर एक अनोखा और शानदार सिनेमाई अनुभव देने वाली है.

पेड्डी को लिखा और डायरेक्ट किया है बुच्ची बाबू सना ने. इस फिल्म में राम चरण टाइटल रोल में नज़र आएंगे. उनके साथ शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम किरदार निभा रहे हैं. सतीश किलारू द्वारा बनाई गई ये फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज़ होने वाली है.

