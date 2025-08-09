रक्षाबंधन 2025: 'सैयारा' एक्टर से अक्षय कुमार तक, स्टार्स ने कैसे मनाया राखी का त्यौहार, तस्वीरों में देखें

हैदराबाद: देशभर में भाई-बहन के प्यार वाले त्यौहार रक्षाबंधन की धूम है और इस सेलिब्रेशन में फिल्मी स्टार भी पीछे नहीं हैं. सैय्यारा एक्टर अहान पांडे से अक्षय कुमार तक ने रक्षा बंधन पर बहन से राखी बंधवाने के यादगार मोमेंट को शेयर किया है. बॉलीवुड में लंबे अरसे से रक्षाबंधन के त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है. आइए तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कि किस-किस स्टार ने इस रक्षाबंधन अपनी बहनों पर प्यार लुटाया.

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने अपने बहन संग अल्का संग अपनी रक्षाबंधन की तस्वीर शेयर कर लिया है, आंखें बंद है, तो मां दिख रही है, और आंखें खोलूं तो तेरी स्माइल, लव यू अल्का, हैप्पी राखी.

रक्षाबंधन 2025 (Ahaan Panday and Ananya Panday)

अहान पांडे

अनन्या पांडे ने कजिन और सैयारा स्टार अहान पांडे संग रक्षाबंधन पर तस्वीरें शेयर कर उसे खूब प्यार दिया है.

सुनील शेट्टी

बॉलीवुड के दमदार स्टार सुनील शेट्टी ने अपनी बहनों संग तस्वीर शेयर को फैंस को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं. सुनील ने बेटी आथिया की शादी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अपनी दोनों बहनों संग दिख रहे हैं. इस तस्वीर को शेयर कर सुनील शेट्टी ने लिखा है, मेरी दो साइड, आज बहुत खुश और मजबूत हूं और हैप्पी रक्षाबंधन'.

संजय दत्त

बॉलीवुड स्टार संजय दत्त ने अपनी दोनों बहनों के साथ तस्वीरें शेयर की हैं. प्रिया और अंजू के साथ तस्वीरें शेयर कर एक्टर ने लिखा है, मेरी दो बहनें हैं इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए और क्या हो सकता है, मेरे जीवन में प्यार और मजबूती लाने के लिए धन्यवाद, हैप्पी रक्षाबंधन'.

रक्षाबंधन 2025 (Ranbir Kapoor with his Sister)

इनके अलावा कृष्णा अभिषेक आरती सिंह, अपारशक्ति खुराना, हनी सिंह, टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी, राशि खन्ना, साउथ एक्टर वरुण कोनिडेला और निहारिका कोनिडेला, अर्जुन कपूर, रणबीर कपूर-रिद्धिमा कपूर, हिमेश रेशमिया, परिणीति चोपड़ा, रुकुल प्रीत सिंह और पलक तिवारी समेत कई स्टार्स ने अपने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. इसी के साथ अर्पिता खान शर्मा अपने सुपरस्टार भाई सलमान खान के घर उन्हें राखी बांधनी पहुंची हैं.