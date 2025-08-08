हैदराबाद: रक्षा बंधन का जश्न मनाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि भाई-बहन की जोड़ियों वाली भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे खास फिल्में फिर से देखी जाएं? यहां भारतीय सिनेमा की भाई-बहन की जोड़ियों की एक चुनिंदा लिस्ट दी गई है, जो आपकी राखी देखने की लिस्ट बनाने में मदद कर सकती है. इन फिल्मों भाई-बहन का प्यार और अनोखा रिश्ता देख आपकी नम हो जाएगी.

आलिया भट्ट - वेदांग रैना

2024 में रिलीज हुई 'जिगरा' आलिया भट्ट और वेदांग रैना की एक्शन फिल्म है. फिल्म में आलिया ने सत्या और अंकुर की भूमिका वेदांग रैना ने निभाया है. यह फिल्म भाई-बहन के रिश्ते को बखूबी तरीके से दर्शाती है. यह फिल्म भाई-बहन के अटूट रिश्ते को परिभाषित करने वाले त्याग, निष्ठा और लचीलेपन को खूबसूरती से दर्शाती है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन और रणदीप हुड्डा

2016 में सरबजीत नाम की एक फिल्म आई थी. यह एक भारतीय किसान सरबजीत सिंह की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोग्राफिकल ड्रामा है, जिसे पाकिस्तान में आतंकवाद और जासूसी के झूठे आरोप में दोषी ठहराया गया था. इसे ओमंग कुमार ने निर्देशित किया था. इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन और रणदीप हुड्डा हैं. यह फिल्म एक ऐसी बहन की कहानी है.जो दो दशकों से भी ज्यादा समय तक अपने भाई की बेगुनाही साबित करने और घर वापसी के लिए मशक्त करती है.

अमृता पुरी - सुशांत सिंह राजपूत

'काई पो चे' 2013 की एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है. यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत की डेब्यू फिल्म है. इस फिल्म में ईशान (सुशांत सिंह राजपूत) और उसकी बहन विद्या (अमृता पुरी) के बीच का दिल को छू लेने वाला रिश्ता को दिखाता है, जिसे देख आपका दिल भर आएगा.

शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और 1994 की विश्व सुंदरी-एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय 2000 की एक फिल्म में भाई-बहन का रोल निभाते नजर आए थे और वो फिल्म है 'जोश'. जोश में, मैक्स (शाहरुख खान) और शर्ली डायस (ऐश्वर्या राय) एक प्रोटेक्टिव भाई और उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली बहन के बीच के रिश्ते को दर्शाते हैं, जो उनके गहरे रिश्ते को दर्शाता है.

देव आनंद-जीनत अमान

अगर आप पुरानी फिल्मों के दीवाने हैं तो आप 'हरे रामा हरे कृष्णा' (1971) देख सकते हैं. फिल्म में भाई-बहन के रिश्तों की जटिलताओं को उजागर किया गया है. प्रशांत (देव आनंद) और जीनत अमान (जसबीर) के किरदारों के जरिए प्यार और मरहम की कहानी में हुए विश्वासघात और आजादी के बारे में दिखाया गया है.