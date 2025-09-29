ETV Bharat / entertainment

राजवीर जवंदा सड़क दुर्घटना: हांगकांग कॉन्सर्ट के बीच दिलजीत दोसांझ को आई पंजाबी सिंगर की याद, बोले- प्लीज दुआ करो...

राजवीर जवंदा/दिलजीत दोसांझ ( ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 29, 2025 at 12:33 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: पंजाबी अभिनेता-गायक राजवीर जवंदा हाल ही में एक दुर्घटना का शिकार ह हो गए थे. उन्हें बेहद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. जब से उनकी दुर्घटना की खबर आई है, पंजाबी इंडस्ट्री शोक और सदमे में है. हर कोई उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है और अपने-अपने फैंस से एकजुट होकर प्रार्थना करने का आग्रह कर रहा है. इसी कड़ी में दिलजीत दोसांझ ने अपने हांगकांग कॉन्सर्ट को कुछ समय के लिए रोक दिया और अपने फैंस से राजवीर जवंदा के स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया. दिलजीत दोसांझ की टीम ने अपने इंस्टाग्राम पर हांगकांग कॉन्सर्ट से सिंगर का एक वीडियो अपलोड किया है. वीडियो में, दिलजीत दोसांझ अपने लाइव कॉन्सर्ट के बीच में रुककर एक भावुक अपील करते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने राजवीर के बारे में बहुत सारी प्यारी बातें कहीं और कहा कि वह एक बेहतरीन गायक हैं और कभी किसी विवाद में नहीं फंसे. दिलजीत ने कहा, 'हमारा एक बहुत प्यारा भाई है. वह एक बहुत अच्छा गायक है, राजवीर जवंदा. कल बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया. प्लीज उसके लिए प्रार्थना करें. दुआओं का बहुत असर होता है. वह जल्द ठीक हो. दुबारा हमारे बीच हो. उन्हें शो करने चाहिए. वह बहुत अच्छा गाते हैं, राजवीर वीरा.'