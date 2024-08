ETV Bharat / entertainment

रजनीकांत की फिल्म 'कुली' से श्रुति हासन का फर्स्ट लुक आउट, हटकर है साउथ की हसीना का किरदार - Shruti Haasan First Look in Coolie

Published : 19 hours ago

'कुली' से श्रुति हासन का फर्स्ट लुक ( Instagram )

हैदराबाद: साउथ मेगास्टार रजनीकांत अपनी अगली फिल्म 'कुली' की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज कर रहे हैं. शूटिंग के बीच मेकर्स ने फिल्म से श्रुति हासन का फर्स्ट लुक जारी किया है. साथ ही, एक्ट्रेस के किरदार के बारे बताया है. इससे पहले मेकर्स ने फिल्म से नागार्जुन का फर्स्ट लुक जारी किया था. आज, 30 अगस्त को 'कुली' के मेकर्स ने फैंस को श्रुति हासन के किरदार से रूबरू कराया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का धांसू पोस्टर जारी किया है, जिसे श्रुति ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है. मेकर्स ने श्रुति का फर्स्ट लुक साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'कुली की दुनिया से प्रीति के रूप में श्रुति का परिचय'. एक्ट्रेस का नया पोस्टर उनके एनर्जेटिक किरदार को दर्शाता है. साथ ही आधिकारिक तौर पर फिल्म में उनकी एंट्री को चिह्नित करता है.

मेकर्स ने हाल ही में द्वारा आधिकारिक घोषणा से पहले, यह पुष्टि की थी कि श्रुति हासन फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक डिलीटेड स्टोरी में एक्ट्रेस ने कुली के सेट पर अपना पहला दिन साझा किया था. श्रुति हासन से पहले मेकर्स ने फिल्म से नागार्जुन अक्किनेनी और मंजुम्मेल बॉयज फेम सौबिन शाहिर को आधिकारिक तौर पर पेश किया था. नागार्जुन साइमन की भूमिका निभाते दिखेंगे, जबकि शाहिर ने दयाल नाम के किरदार नजर आएंगे. 'कूली' में आमिर खान एंट्री!

दिलचस्प बात यह है कि लोकेश कनगराज की निर्देशित फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान कैमियो करते दिख सकते हैं. हालांकि, अभी तक उनके बीच कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो यह 1995 की फिल्म आतंक ही आतंक के बाद रजनीकांत के साथ आमिर खान की दूसरी फिल्म होगी. 'कूली' के स्टार कास्ट

रजनीकांत, श्रुति, नागार्जुन के अलावा , फिल्म में अमिताभ बच्चन, फहाद फासिल, राणा दग्गुबाती, जैसे कलाकारों की टोली मुख्य भूमिकाओं में है. यह फिल्म 10 अक्टूबर, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.