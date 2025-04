ETV Bharat / entertainment

रेड 2 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट: 'केसरी 2' को छोड़ा पीछे, जानें ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन करेगी अजय देवगन की फिल्म - RAID 2 ADVANCE BOOKING REPORT

रेड 2 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 30, 2025 at 7:52 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 8:46 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: अजय देवगन और रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रेड 2' कल यानि 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 2018 में रिलीज हुई 'रेड' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. अब इसका सीक्वल रिलीज होने जा रहा है जिसमें दर्शकों के लिए सबसे एक्साइटिंग चीज फिल्म में रितेश देशमुख का विलेन अवतार है. 'रेड 2' के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वहीं इसकी एडवांस बुकिंग भी अच्छी हुई है. जानें एडवांस बुकिंग में फिल्म ने कितनी कमाई की और ओपनिंग डे पर यह फिल्म कितनी कमाई कर सकती है. 'रेड 2' एडवांस बुकिंग रिपोर्ट मीडिया ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक अजय देवगन की 'रेड 2' ने अब तक एक लाख टिकट्स बुक हो चुके हैं जिससे फिल्म की एडवांस बुकिंग में कमाई 2.87 करोड़ रुपये हो चुकी है. जो कि अच्छा आंकड़ा है. वहीं ब्लॉक सीट के साथ फिल्म ने 4.94 करोड़ की टिकट्स बेच दी हैं. 'केसरी 2' को पछाड़ा

'रेड 2' ने अपनी एडवांस बुकिंग की कमाई से अक्षय कुमार की 'केसरी 2' को पीछे छोड़ दिया है. अक्षय कुमार की फिल्म के एडवांस में लगभग 57 हजार टिकट बुक हुई थीं जिससे एडवांस बुकिंग की कमाई 1.9 करोड़ रुपये थी. तो जाहिर है कि एडवांस बुकिंग में तो अजय देवगन की 'रेड 2' ही आगे है. 'रेड 2' बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन अजय देवगन की 'रेड 2' की एडवांस बुकिंग में अच्छी कमाई की है जो कि एक अच्छी ओपनिंग देने का भी वादा करती है. फिल्म 1 मई को रिलीज होने जा रही है जिस दिन लेबर डे की छुट्टी है जिसका फायदा फिल्म को मिल सकता है. वहीं एडवांस बुकिंग के लिए आज का दिन बाकी है जिससे कमाई और बढ़ सकती है. 'केसरी 2' से ज्यादा होगा ओपनिंग कलेक्शन एडवांस बुकिंग को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर 8-10 करोड़ रुपये की ओपनिंग करेगी. अगर ऐसा हुआ तो एडवांस बुकिंग के साथ फिल्म ओपनिंग कलेक्शन में भी केसरी 2 को पीछे छोड़ देगी. केसरी 2 ने 7.75 करोड़ रुपये का ओपनिंग कलेक्शन किया था. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला स्टारर 'रेड 2' को राज कुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है और पैनोरमा स्टूडियोज और टी-सीरीज ने इसे प्रोड्यूस किया है. यह 2018 में रिलीज हुई 'रेड' का सीक्वल है जिसमें सौरभ शुक्वला ने भ्रष्टाचार नेता का किरदार निभाया था. वहीं इस बार कहानी उससे आगे की है जिसमें सौरभ शुक्ला जेल में हैं और अजय देवगन के किरदार अमय पटनायक के सामने अगली चुनौती रितेश देशमुख का किरदार है. यह भी पढ़ें: WATCH: 'हिट 3' स्टार नानी ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया 'दर्दनाक' और 'डरावाना', कहा- वहां 18 दिनों की शूटिंग... - ACTOR NANI PAHALGAM TERROR ATTACK

हैदराबाद: अजय देवगन और रितेश देशमुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रेड 2' कल यानि 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 2018 में रिलीज हुई 'रेड' को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. अब इसका सीक्वल रिलीज होने जा रहा है जिसमें दर्शकों के लिए सबसे एक्साइटिंग चीज फिल्म में रितेश देशमुख का विलेन अवतार है. 'रेड 2' के ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वहीं इसकी एडवांस बुकिंग भी अच्छी हुई है. जानें एडवांस बुकिंग में फिल्म ने कितनी कमाई की और ओपनिंग डे पर यह फिल्म कितनी कमाई कर सकती है. 'रेड 2' एडवांस बुकिंग रिपोर्ट मीडिया ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक अजय देवगन की 'रेड 2' ने अब तक एक लाख टिकट्स बुक हो चुके हैं जिससे फिल्म की एडवांस बुकिंग में कमाई 2.87 करोड़ रुपये हो चुकी है. जो कि अच्छा आंकड़ा है. वहीं ब्लॉक सीट के साथ फिल्म ने 4.94 करोड़ की टिकट्स बेच दी हैं. 'केसरी 2' को पछाड़ा 'रेड 2' ने अपनी एडवांस बुकिंग की कमाई से अक्षय कुमार की 'केसरी 2' को पीछे छोड़ दिया है. अक्षय कुमार की फिल्म के एडवांस में लगभग 57 हजार टिकट बुक हुई थीं जिससे एडवांस बुकिंग की कमाई 1.9 करोड़ रुपये थी. तो जाहिर है कि एडवांस बुकिंग में तो अजय देवगन की 'रेड 2' ही आगे है. 'रेड 2' बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन अजय देवगन की 'रेड 2' की एडवांस बुकिंग में अच्छी कमाई की है जो कि एक अच्छी ओपनिंग देने का भी वादा करती है. फिल्म 1 मई को रिलीज होने जा रही है जिस दिन लेबर डे की छुट्टी है जिसका फायदा फिल्म को मिल सकता है. वहीं एडवांस बुकिंग के लिए आज का दिन बाकी है जिससे कमाई और बढ़ सकती है. 'केसरी 2' से ज्यादा होगा ओपनिंग कलेक्शन एडवांस बुकिंग को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि रेड 2 बॉक्स ऑफिस पर 8-10 करोड़ रुपये की ओपनिंग करेगी. अगर ऐसा हुआ तो एडवांस बुकिंग के साथ फिल्म ओपनिंग कलेक्शन में भी केसरी 2 को पीछे छोड़ देगी. केसरी 2 ने 7.75 करोड़ रुपये का ओपनिंग कलेक्शन किया था. अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला स्टारर 'रेड 2' को राज कुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है और पैनोरमा स्टूडियोज और टी-सीरीज ने इसे प्रोड्यूस किया है. यह 2018 में रिलीज हुई 'रेड' का सीक्वल है जिसमें सौरभ शुक्वला ने भ्रष्टाचार नेता का किरदार निभाया था. वहीं इस बार कहानी उससे आगे की है जिसमें सौरभ शुक्ला जेल में हैं और अजय देवगन के किरदार अमय पटनायक के सामने अगली चुनौती रितेश देशमुख का किरदार है. यह भी पढ़ें: WATCH: 'हिट 3' स्टार नानी ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया 'दर्दनाक' और 'डरावाना', कहा- वहां 18 दिनों की शूटिंग... - ACTOR NANI PAHALGAM TERROR ATTACK

Last Updated : April 30, 2025 at 8:46 AM IST